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Макияж для ног: сияющие средства, которые подчеркнут загар и стройность
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Макияж для ног: сияющие средства, которые подчеркнут загар и стройность 

Я Покупаю 21 минуту назад
Фото: Я Покупаю
Сияющая пудра для стройных ног  Мы привыкли наносить на лицо хайлайтер, чтобы придать объем и свечение нужным чертам лица: скулам, губам, внутренним уголкам глаз. Почему бы не использовать этот трюк для ног? С помощью светотеней можно визуально сделать ноги длинными и стройными. Лайфхак: боковые стороны ног нужно затемнить (например, автозагаром), а прямо по центру (снизу доверху, включая колено) — высветлить с помощью сияющей пудры. Самый яркий блик дают средства кремовой текстуры — хайлайтеры в стике или крем-пудры. Модели Victoria’s Secret и поп-звезды используют этот трюк перед выходом на сцену: вертикальный блик зрительно вытягивает ноги, делает их ухоженными.
Тонирующий лосьон для загорелых ног  Если вы не успели загореть этим летом — не беда! Смело носите короткие юбки и платья, а бледность ног скроют тонирующие лосьоны: замаскируют неровную кожу и придадут ей легкий золотистый оттенок.
Самое удобное, что эти лосьоны моментального действия: нанесли, растерли — и уже через пару минут можно одеваться и выбегать на улицу. А еще они не содержат автозагар, а значит не оставляют пятен, полос, рыжего цвета и легко смываются вечером под душем.
Лайфхак: вы можете не покупать специальное средство, а сделать его самостоятельно. Размельчите в порошок ненужную пудру-бронзер и смешайте с любым кремом для тела — тонирующий лосьон готов!
Золотое масло для гладких ног  Загар всегда делает ноги визуально стройнее, а золотое масло еще больше подчеркивает смуглый оттенок и гладкость кожи.
Наносите сияющее средство правильно: увлажните маслом голени и переднюю часть бедра, но не проблемные зоны — блеск только подчеркнет целлюлит и неровности кожи. Всегда оставляйте матовой заднюю поверхность бедра.
Лайфхак: любые масла, в том числе сияющие, питают и увлажняют кожу после загара. Но не наносите их, если вы обгорели: масла создают пленку на поверхности кожи, мешая ей охлаждаться и усиливают боль от ожога. Дождитесь, пока кожа придет в норму.
Делаем ножки красивыми и сексуальными:
Восемь лучших средств для загара Как правильно наносить автозагар и какой выбрать 8 классных автозагаров, которые сделают кожу золотистой
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