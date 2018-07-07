Макияж для ног: сияющие средства, которые подчеркнут загар и стройность

Сияющая пудра для стройных ног Мы привыкли наносить на лицо хайлайтер, чтобы придать объем и свечение нужным чертам лица: скулам, губам, внутренним уголкам глаз. Почему бы не использовать этот трюк для ног? С помощью светотеней можно визуально сделать ноги длинными и стройными. Лайфхак: боковые стороны ног нужно затемнить (например, автозагаром), а прямо по центру (снизу доверху, включая колено) — высветлить с помощью сияющей пудры. Самый яркий блик дают средства кремовой текстуры — хайлайтеры в стике или крем-пудры. Модели Victoria’s Secret и поп-звезды используют этот трюк перед выходом на сцену: вертикальный блик зрительно вытягивает ноги, делает их ухоженными.

Тонирующий лосьон для загорелых ног Если вы не успели загореть этим летом — не беда! Смело носите короткие юбки и платья, а бледность ног скроют тонирующие лосьоны: замаскируют неровную кожу и придадут ей легкий золотистый оттенок.

Самое удобное, что эти лосьоны моментального действия: нанесли, растерли — и уже через пару минут можно одеваться и выбегать на улицу. А еще они не содержат автозагар, а значит не оставляют пятен, полос, рыжего цвета и легко смываются вечером под душем.

Лайфхак: вы можете не покупать специальное средство, а сделать его самостоятельно. Размельчите в порошок ненужную пудру-бронзер и смешайте с любым кремом для тела — тонирующий лосьон готов!

Золотое масло для гладких ног Загар всегда делает ноги визуально стройнее, а золотое масло еще больше подчеркивает смуглый оттенок и гладкость кожи.

Наносите сияющее средство правильно: увлажните маслом голени и переднюю часть бедра, но не проблемные зоны — блеск только подчеркнет целлюлит и неровности кожи. Всегда оставляйте матовой заднюю поверхность бедра.

Лайфхак: любые масла, в том числе сияющие, питают и увлажняют кожу после загара. Но не наносите их, если вы обгорели: масла создают пленку на поверхности кожи, мешая ей охлаждаться и усиливают боль от ожога. Дождитесь, пока кожа придет в норму.

Делаем ножки красивыми и сексуальными:

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