«Ах, Самара-городок!»: городские власти планируют купить 535 наборов конфет

МП «Центр информационно-хозяйственного обеспечения Самары» ищет компанию, которая поставит сувенирную продукцию с символикой областной столицы. Речь идет о 535 подарочных наборах конфет. Соответствующую заявку опубликовали на портале госзакупок.

Учредителем муниципального предприятия является администрация Самары.

Всю партию заказчики поделили на 2 части. К каждому набору они выдвинули требования как по оформлению, так и по составу.

— В 500 коробках должно находиться не менее 21 конфеты 6 различных форм. Три из них должны иметь круглую форму, а также украшение в виде барельефов из белого шоколада и полноцветного изображения достопримечательностей региона, — говорится в документах закупки. — Кроме форм, остальные конфеты должны отличаться и по вкусу: шоколадный крем с добавлением вафли и изюма, белый молочный трюфель, ореховый крем с добавлением фундука, карамель, орехи и изюм в темном шоколаде и белый трюфель с кокосовой стружкой.

Коробку для таких конфет изготовят из картона. На крышку необходимо нанести герб Самары, 7 достопримечательностей и надпись «Ах, Самара-городок». Стоимость такого набора — 480 рублей.

Вторые наборы конфет будут стоить в несколько раз дороже — 2965 рублей. Каждую из 35 коробок изготовят из липы, а основание и крышку соединят декоративным замком. В наборе будет не менее 55 конфет различной формы и минимум 10 видов начинки: ореховый крем с добавлением фундука, белый молочный трюфель, орехи и изюм в темном шоколаде, карамель, сливочно-ликерная с молочным ликером, чернослив и обжаренный миндаль в шоколаде, ореховое пралине. Также в наборе будут конфеты с белым трюфелем и кокосовой стружкой, шоколадной пастой с соленой карамелью, шоколадной пастой с кокосом и белым трюфелем с добавлением кофе. На одно из кондитерских изделий белым шоколадом нанесут надпись «Самара».

Подрядчик будет отправлять подарочные наборы партиями в течение одного дня по заявке заказчика. Поставки будут осуществляться до конца года. На эти цели из городского бюджета планируют потратить 343 775 рублей.