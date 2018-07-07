Картошечка с мясом, приготовленная в казане: вкус, как из русской печи

Вкуснейшая картошечка в казане

Друзья, думаю, есть здесь те, кто знают, что такое картошка, приготовленная в русской печи, настоящая, томленная, с мяском! Это же просто неземная вкуснятина! Но, к сожалению, русская печь нынче редкость. Сделать такую стоит весьма больших денег. Но выход есть! Аналогичную картошку можно приготовить и в казане на открытом огне! Итак, поехали!

Ингредиенты:картофель средний — 1,5 кг;свинина (мякоть) — 500 г;суповой набор из говядины — 700 г;лук — 8 средних головок;морковь — 2 крупные шт. ;перец сладкий — 2 шт. ;помидоры — 2 шт;чеснок — 1 крупная головка;масло растительное рафинированное — 50-100 мл;перец чили — 1 шт;вода — 1,5-2 л;соль — по вкусу;петрушка — для украшения.

Приготовление:

Ингредиенты, необходимые для приготовления блюда

Подготавливаем все овощи: моем их и чистим.

Нарезанная свинина

Свинину нарезаем средними кусочками. Я решила всё делать круглым сегодня, поэтому и свининку я сделала, насколько это было возможно, круглыми кусочками.

Нарезанные овощиЛук режем полукольцами, морковь и перец — тонкими кружочками. Я выбрала именно красный перчик, так будет красивее в нашей замечательной картошечке!

Остальные необходимые овощи

Помидоры нарезаем полукругом, чеснок и перчик чили — кружочками. Если не любите острое, то хватит вполне и трети одного стручка. Тогда будет чувствоваться только небольшая остринка:)

Подготовленный картофель

И, конечно же, подготавливаем звезду нашего блюда: картошечку! Режем её пополам. Я всегда для этого блюда выбираю именно небольшой картофель: с ним проще работать и смотрится в готовом блюде очень гармонично. Если берёте крупный картофель, то его нужно разрезать на 4 части. Во всяком случае, мельчить точно не стоит!

Всё подготовили, идём готовить!

Разогретый казан

Разжигаем огонь, ставим казан и хорошо его нагреваем. Наливаем растительное масло и раскаливаем его. Пока у меня только такая уличная кухня, но ничего, всё впереди!:)

Обжарка мяса

В первую очередь обжариваем говядину на кости до румяной корочки. Я взяла суповой набор. Мяса там, конечно, мало, зато именно кости дадут потрясающий навар и вкус! Думаю, Вы меня понимаете!

Обжарка свинины

Теперь обжариваем свинину также до золотистого цвета. Я брала шею, ей не надо много времени, максимум минут 5 на сильном огне, постоянно помешивая.

Приготовление моркови

Кладём морковь и жарим её пару минут до насыщенного оранжевого цвета, не забывая мешать.

Обжаренная морковь

Посмотрите, какой шикарный цвет у нашей морковочки! Потрясающе!

Далее обжариваем лучок минутку — 2, постоянно помешиваяДалее обжариваем лучок минутку — две, постоянно помешивая …

… и сладкий перчик, тоже пару минут… и сладкий перчик, тоже пару минут

Добавляем остальные овощи

Теперь добавляем помидоры и подсаливаем их, чтобы они дали сок, который в этом блюде очень кстати! Обжариваем буквально минутку, интенсивно помешивая.

Добавляем чеснок и перчик чили.

Добавляем чеснок и перчик чили и жарим не более минутки.

Добавленный картофель

Настала очередь нашей картошечки. Добавляем её ко всем ингредиентам.

Обжарка картофеля

Картофель мы обжариваем, постоянно помешивая, до красивого золотистого цвета и до того момента, когда Вы понимаете, что сейчас начнёт пригорать. Уже настал?! Тогда заливаем воду!

Подготовка к тушению

Мне потребовалось 2 литра кипятка. У меня чугунный казан, ему противопоказаны резкие перепады температуры, поэтому я заблаговременно вскипятила чайник.

Солим нашу картошечку по своему вкусу. Теперь пусть всё тушится минут 30-40. Мешать ничего теперь не надо. Можно накрыть казан крышкой. Следим только за огнём, чтобы не погас, а параллельно занимаемся дачными делами. Я, например, прополола лучок:)

Готовое блюдо

Прошло 40 минут. Большая часть воды выпарилась, картошечка разварилась и набралась всех вкусов. Эх, жаль, что нельзя передать Вам аромат!

Готовое блюдо

Подаём нашу вкуснейшую и ароматнейшую картошечку со свежей петрушкой и помидорками.

Такая картошка просто улетает со стола! Хоть у меня все любят мясо, им бы лучше не картофель с мясом, а мясо с картофелем в соотношении 4:1, но это именно то блюдо, когда картошечка моментально съедается! Она получается невероятно мягкой! Попробуйте это приготовить, не пожалеете! А если Вам довелось пробовать картошку, тушенную в русской печи, то это блюдо обязательно напомнит тот незабываемый вкус!

Приятного аппетита!