Запеканка куриная с кабачком

Начало июля… У нас в огороде кабачки начали хорошо плодоносить. И на столе почти каждый день появляются блюда из этого полезного овоща. (Кабачковые оладушки вне конкуренции!)

запеканка

В этом году посадила Аэлитовские сорта: белоплодный 'Мальчуган', цуккини 'Самородок' и цуккини смесь. Все очень сладкие, с тонкой кожицей. Вкусные!

грядка с кабачками

кабачок

Сегодня приготовим куриную запеканку. Это очень летнее, лёгкое блюдо на каждый день.

Для запеканки нам понадобится:

2 молодых кабачка;

1 куриная грудка;

1 яйцо;

2 ст. ложки сметаны;

50 г сыра;

зелень петрушки и укропа;

1 луковица;

соль, перец по вкусу.

продукты

Приготовление:

1. Куриную грудку обмыть, обсушить, отделить от кожи и костей и нарезать мелкими кубиками.

сметана

Добавить одну-две ложки сметаны, соль, перец и пока поставить мариноваться в холодильник. Можно использовать и свои любимые специи для курицы, но пока кабачки такие молодые и сладкие, не считаю это нужным, использую только перец и соль, чтобы не перебить их вкус. 2. Кабачки помыть, удалить семена и натереть на тёрке. Кабачки сейчас с тоненькой кожицей, поэтому чистить их я не стала.

натереть

Кабачки немного посолить и подождать, пока выделится сок.

3. Луковицу очистить, мелко нарубить и пассеровать на растительном масле.

4. Натереть сыр. Зелень помыть, обсушить, мелко нарубить.

5. Слить сок с кабачков, добавить яйцо, замаринованное куриное мясо, сыр и зелень.

Выкладываем фарш в форму, предварительно смазанную растительным маслом.

Выпекаем при 190 С около 40 мин. до зарумянивания верха запеканки.

готово!

Можно подавать на стол!

Запеканку можно подать со сметаной, а можно просто, как я люблю, со свежим огурчиком))) Приятного аппетита и хорошего вам урожая овощей на ваших грядках!