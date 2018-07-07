Запеканка куриная с кабачком 

Начало июля… У нас в огороде кабачки начали хорошо плодоносить. И на столе почти каждый день появляются блюда из этого полезного овоща. (Кабачковые оладушки вне конкуренции!)
запеканка
В этом году посадила Аэлитовские сорта: белоплодный 'Мальчуган', цуккини 'Самородок' и цуккини смесь. Все очень сладкие, с тонкой кожицей. Вкусные!
грядка с кабачками
кабачок
Сегодня приготовим куриную запеканку. Это очень летнее, лёгкое блюдо на каждый день.
Для запеканки нам понадобится:
2 молодых кабачка;
1 куриная грудка;
1 яйцо;
2 ст. ложки сметаны;
50 г сыра;
зелень петрушки и укропа;
1 луковица;
соль, перец по вкусу.
продукты
Приготовление:
1. Куриную грудку обмыть, обсушить, отделить от кожи и костей и нарезать мелкими кубиками.
сметана
Добавить одну-две ложки сметаны, соль, перец и пока поставить мариноваться в холодильник. Можно использовать и свои любимые специи для курицы, но пока кабачки такие молодые и сладкие, не считаю это нужным, использую только перец и соль, чтобы не перебить их вкус. 2. Кабачки помыть, удалить семена и натереть на тёрке. Кабачки сейчас с тоненькой кожицей, поэтому чистить их я не стала.
натереть
Кабачки немного посолить и подождать, пока выделится сок.
3. Луковицу очистить, мелко нарубить и пассеровать на растительном масле.
4. Натереть сыр. Зелень помыть, обсушить, мелко нарубить.
5. Слить сок с кабачков, добавить яйцо, замаринованное куриное мясо, сыр и зелень.
Выкладываем фарш в форму, предварительно смазанную растительным маслом.
Выпекаем при 190 С около 40 мин. до зарумянивания верха запеканки.
готово!
Можно подавать на стол!
Запеканку можно подать со сметаной, а можно просто, как я люблю, со свежим огурчиком))) Приятного аппетита и хорошего вам урожая овощей на ваших грядках!