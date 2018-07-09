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5 продуктов, которые стоит исключить из рациона обладательницам чувствительной кожи
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5 продуктов, которые стоит исключить из рациона обладательницам чувствительной кожи 

Harper’s Bazaar 27 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Обладательницам чувствительной кожи приходится непросто. Неправильный уход, новое бьюти-средство, перепады температур или съеденный продукт может стать причиной нежелательных покраснений на лице. Избежать обострения и держать кожу под контролем поможет правильная диета. Мы составили список самых опасных продуктов, которые следует исключить из рациона.
Сахар тоже является причиной нежелательных покраснений, а к тому же может вызвать воспаления.
Пикантные или кислые овощи, такие как помидоры, острый перец, морковь, свекла, баклажан, лук, редис и шпинат.
Напитки: алкоголь и горячий кофе или чай, которые имеют свойство расширять кровеносные сосуды, что способствует покраснению лица.
Продукты, которые выделяют гистамин, который вызывает покраснение лица у страдающих розацеа. Например, цитрусовые.
Специи: имбирь, тмин, черный перец, пажитник и гвоздика.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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