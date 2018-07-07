В столичном «Аптекарском огороде» расцвела папайя

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве расцвела ароматная папайя, полюбоваться на нее можно в Викторной оранжерее с 10:00 до 21:00, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Весной 2017 года в саду срубили огромную бесплодную папайю с мужскими цветками, чтобы посадить на ее место экземпляр, который даст плоды. В коллекции «Аптекарского огорода» остались две взрослые папайи, а также штук пять подростков», — отмечается в материале.

Узнать больше о папайе, кувшинках, орхидеях, хищных и других растениях можно на экскурсиях 8 июля в 14:00 и 15:30.

Папайя — небольшое дерево высотой до 10 метров с множеством ветвей. Родина растения — юг Мексики, север Южной Америки и Центральная Америка. Цветки папайи примечательны сладким ароматом. Зрелый плод папайи мягкий и имеет оттенок от желтого до янтарного. Длина — до 45 сантиметров.

Папайя богата витамином С. Обычно ее едят свежей, без кожуры и без семян. Незрелую папайю можно добавлять в карри, салаты и рагу. Черные семечки в папайе тоже можно есть — они очень острые и пряные, так что их можно перемолоть и использовать вместо черного перца. В некоторых регионах Азии листья папайи едят как шпинат.

Мировыми лидерами производства папайи являются Индия, Бразилия, Индонезия, Нигерия, Мексика.