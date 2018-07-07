Британцы составили список вкусностей из России, которых миру не хватает

Британский развлекательный сайт Buzzfeed нашел 18 удивительных закусок и напитков, которые есть в России и почему-то отсутствуют в остальных странах (а помог им в этом русскоговорящий редактор Виктор Степанов ). Мы с гордостью перевели эту пронизанную сожалением и завистью подборку, а заодно порадовались тому, что можем все это купить или приготовить.

Источник: Buzzfeed

1. Плюшки

Фото: @alyona_romashko

Самое простое и дешевое печенье, которое можно купить в России. Это просто печеное тесто, посыпанное сахаром, но это потрясающе.

2. Сосиски в тесте

Фото: @angelproletel

Это гениально, особенно если блюдо приготовлено из сосиски правильного размера.

3. Спрайт со свежим огурцом

Фото: @privetoma

Самый освежающий напиток на свете.

4. Баранки (по версии британцев — мини-бейглы)

Фото: @tati_sells_homes

Они тверже обычных бейглов, а по размеру — на один укус. В целом они идеальны во всех отношениях.

5. Чипсы с солеными огурцами и укропом

Загадка, почему чипсы с таким вкусом не продаются нигде, кроме России.

6. Чипсы со вкусом белых грибов и сметаны

Серьезно, Россия забрала себе все самые вкусные чипсы.

7. Напиток «Байкал»

Фото: @alex_alex7215

Это что-то среднее между колой и пепси, но вкуснее и того, и другого.

8. Конфеты с медведями

Фото: @flower. a. r. t Это традиционные российские батончики с шоколадом и вафлями. Они просто лучшие.

9. Ванильное мороженое в вафельном стаканчике

Фото: @ukatayumatay

Идеальный перекус для жаркого летнего дня.

10. Соленая сельдь с луком

Фото: @mushka_yulia

Этот вкус прорвется даже сквозь похмелье.

11. Пирожки с вишней

Фото: @foodnutlove

Крошечные пироги, заполненные вишневым вареньем. Если вы живете в России, однажды ваша бабушка обязательно вас ими накормит.

12. Да и любые другие пирожки

Фото: @the_original_menu

Особенно хороша яблочная начинка.

13. Котлеты по-киевски

Фото: @expert_kriminalist

Курица в панировочных сухарях — это хорошо по умолчанию.

14. Сушеные измельченные кальмары

Фото: @ajam_17 Это странно выглядит и звучит, но на вкус почему-то отлично. К тому же эти кальмары суперсоленые, что делает из них идеальный похмельный завтрак.

15. Окрошка

Фото: @obiezysmak

Холодный суп из кислого молока и овощей хорошо освежает — в жару самое то.

16. Сухарики из ржаного хлеба

Фото: @alx88

Кусочки черного хлеба, обжаренные в масле. Лучше всего их подавать с холодным пивом.

17. Вафельные трубочки со сгущенным молоком

Фото: @kifffer

Ну разве это не прекрасно?

18. Сгущенное молоко в банке

Фото: @kavi.sk Это восхитительно, и непонятно, почему нигде больше не пьют сгущенное молоко отдельно от всего остального.