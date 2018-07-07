Британцы составили список вкусностей из России, которых миру не хватает 

Британский развлекательный сайт Buzzfeed нашел 18 удивительных закусок и напитков, которые есть в России и почему-то отсутствуют в остальных странах (а помог им в этом русскоговорящий редактор Виктор Степанов). Мы с гордостью перевели эту пронизанную сожалением и завистью подборку, а заодно порадовались тому, что можем все это купить или приготовить.
Источник: Buzzfeed
1. Плюшки
Фото: @alyona_romashko
Самое простое и дешевое печенье, которое можно купить в России. Это просто печеное тесто, посыпанное сахаром, но это потрясающе.
2. Сосиски в тесте
Фото: @angelproletel
Это гениально, особенно если блюдо приготовлено из сосиски правильного размера.
3. Спрайт со свежим огурцом
Фото: @privetoma
Самый освежающий напиток на свете.
4. Баранки (по версии британцев — мини-бейглы)
Фото: @tati_sells_homes
Они тверже обычных бейглов, а по размеру — на один укус. В целом они идеальны во всех отношениях.
5. Чипсы с солеными огурцами и укропом
Загадка, почему чипсы с таким вкусом не продаются нигде, кроме России.
6. Чипсы со вкусом белых грибов и сметаны
Серьезно, Россия забрала себе все самые вкусные чипсы.
7. Напиток «Байкал»
Фото: @alex_alex7215
Это что-то среднее между колой и пепси, но вкуснее и того, и другого.
8. Конфеты с медведями
Фото: @flower. a. r. t Это традиционные российские батончики с шоколадом и вафлями. Они просто лучшие.
9. Ванильное мороженое в вафельном стаканчике
Фото: @ukatayumatay
Идеальный перекус для жаркого летнего дня.
10. Соленая сельдь с луком
Фото: @mushka_yulia
Этот вкус прорвется даже сквозь похмелье.
11. Пирожки с вишней
Фото: @foodnutlove
Крошечные пироги, заполненные вишневым вареньем. Если вы живете в России, однажды ваша бабушка обязательно вас ими накормит.
12. Да и любые другие пирожки
Фото: @the_original_menu
Особенно хороша яблочная начинка.
13. Котлеты по-киевски
Фото: @expert_kriminalist
Курица в панировочных сухарях — это хорошо по умолчанию.
14. Сушеные измельченные кальмары
Фото: @ajam_17 Это странно выглядит и звучит, но на вкус почему-то отлично. К тому же эти кальмары суперсоленые, что делает из них идеальный похмельный завтрак.
15. Окрошка
Фото: @obiezysmak
Холодный суп из кислого молока и овощей хорошо освежает — в жару самое то.
16. Сухарики из ржаного хлеба
Фото: @alx88
Кусочки черного хлеба, обжаренные в масле. Лучше всего их подавать с холодным пивом.
17. Вафельные трубочки со сгущенным молоком
Фото: @kifffer
Ну разве это не прекрасно?
18. Сгущенное молоко в банке
Фото: @kavi.sk Это восхитительно, и непонятно, почему нигде больше не пьют сгущенное молоко отдельно от всего остального.