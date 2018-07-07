9 рецептов молодой кожи от голливудских звезд

Стать взрослой — мечта почти каждой девочки. Разум и опыт — это всегда полезно и нужно. Однако при этом, наверняка не найдется ни одного человека, который хотел бы выглядеть старым. Нет ни одной женщины, которая не расстроилась бы хоть немного, глядя на новые морщинки в зеркале. Элементарные правила ухода за кожей лица и тела большинство знает с детства. «Нужно, нужно умываться по утрам и вечерам…» — вещает великий Мойдодыр в отголосках памяти из детства. А как именно нужно умываться? Что кроме чистоты необходимо организму, чтобы оставаться молодым и красивым? Молодильные яблочки? Кремлевская таблетка? Колдовские зелья? МедикФорум собрал советы по сохранению кожи молодой от голливудских звезд. В действительности сохранить и даже вернуть молодость и красоту телу вполне реально и доступно каждому.

Основные правила ухода за кожей

— Соблюдать чистоту своего тела; — Правильно питаться; — Употреблять большое количество воды; — Пользоваться защитными средствами от солнца и от мороза; — Избавиться от вредных привычек.

Необходимые процедуры очищения

Если ежедневная работа не включает в себя тяжелый физический труд или постоянный контакт с грязью, пылью, другими веществами, то принимать душ с гигиеническими средствами необходимо 2 раза в неделю. Каждый день принимать ванну или душ, даже без мыла и геля, вредно для кожи.

Часто, то есть несколько раз в день, нужно мыть только руки. Лицо нужно умывать два раза в день, утром и вечером. Как правило, за кожей лица осуществляется отдельный и более тщательный уход. Гигиену интимных мест также рекомендуется проводить ежедневно.

Дополнительное очищение

Однако все это элементарные и необходимые процессы. Если же хочется, чтобы кожа долго оставалась молодой и сияющей, необходимо кроме обычной гигиены соблюдать еще некоторые правила. Один раз в неделю нужно либо посещать спа-салон, либо устраивать его на дому, в этом случае повезло тем, у кого дома имеется баня или сауна. Прежде всего лучше тело распарить, разогреть. Для этого можно полежать в горячей ванне с солью или маслами либо погреться в бане, сауне. Скрабирование тела правильно делать круговыми движениями снизу-вверх, начиная с ног и заканчивая плечами и шеей. Важно понимать, что на нежных участках кожи, внутренних сгибах рук и ног, интимных местах, шее, нажим и время скрабирования должны быть меньше, чем на проблемных местах, бедра, колени, локти, ступни, где наоборот нужно работать интенсивнее. Отшелушивание делают специальными средствами, скрабами, купленными или приготовленными самостоятельно либо жесткой мочалкой с гелем для душа. Стоит помнить, что средства, приготовленные своими руками, должны быть свежеприготовленными и подходить по типу кожи. Популярными ингредиентами для изготовления скрабов для тела в домашних условиях являются соль (лучше морская) и молотый кофе. Не рекомендуется сочетать в один день скрабирование и удаление волос. На поврежденной или воспаленной коже применять данный способ очищения также нельзя.

После мытья необходимо воспользоваться увлажняющими средствами. Подбирать их нужно в соответствии с типом кожи. Так для сухой кожи подойдет крем, а для жирной более приемлемыми будет гель или лосьон. Если имеются проблемы с растяжками, целлюлитом или дряблостью кожи, средства для их устранения также эффективнее действуют после процедур распаривания и отшелушивания.

Секреты молодости тела

Занятия спортом не только придают нужный рельеф телу, но и помогают коже выглядеть лучше и находиться в тонусе. Это и естественная подтяжка, и правильное дыхание пор. Контрастный душ — это также одно из замечательных средств для омоложения тела. За счет перепада температур улучшается кровообращение. Правильное питание. Нужно потреблять необходимое количество витаминов и минералов. Наиболее полезны для молодости и здоровья являются любые морепродукты. Их достаточное и регулярное потребление гарантирует оптимальный уровень влаги в коже, обновление кожного покрова, получение природного коллагена и других полезных витаминов и веществ. Также для сохранения молодости полезным будет употребление цитрусовых, листовых зеленых и оранжевых овощей, орехов, натурального шоколада и зеленого чая. Необходимо запомнить, что для здоровой и красивой кожи врагами являются: — Любые кондитерские изделия, кроме небольшого количества меда; — Продукты с невероятным количеством соли, сахара, уксуса и разных пищевых добавок (консервы, полуфабрикаты, копчености, любые снеки и др.); — Пища с высокой калорийностью из заведений быстрого питания (пиццы, суши, хот-доги и др.); — Лук и чеснок; — Вредные привычки — алкоголь и курение. Травы Всегда под рукой аптека с лучшими, самыми действенными препаратами для того, что человек оставался всегда здоровым, молодым и красивым. Нужно лишь правильно воспользоваться. Травы и эфирные масла могут творить настоящие чудеса и в некоторых случаях при правильном применении, действуют эффективнее дорогостоящих препаратов, средств и процедур.

В природной аптеке есть средства от любой панацеи. Из лечебных трав делают лосьоны, маски, отвары для умывания, чаи, лед. Эфирные и растительные масла помогают омолодить кожу, устранить покраснения, раздражения и другие проблемы. Ожоги и обморожения, морщины и растяжения, пигментные пятна, аллергические реакции, дерматозы, бородавки и многое другое, все это можно излечить с помощью даров природы. Важно помнить, что к эфирным маслам нужно относиться с осторожностью. Их не используют в чистом виде, а добавляют несколько капель в основу, будь то маска, крем, масло (обычно касторовое, персиковое или из виноградных косточек). Внутрь эфирные масла не употребляют. Настроение, усталость, стрессы — все это отражается на состоянии кожи, как в зеркале. Соответственно с негативными состояниями также необходимо бороться. Одним из способов данной борьбы является ароматерапия. При помощи правильно подобранных масел и верного настроя можно разгладить мимические морщинки, не нажить новых, вернуть либо сохранить отличное настроение или доброе расположение духа, наладить сон и пищеварение. Красивый и здоровый внешний вид, а соответственно и хорошее настроение все это легко и доступно для любого желающего, при этом нет необходимости покупать дорогостоящие средства и посещать салоны красоты чаще, чем родных. Достаточно лишь большого желания и капельку усилий. Ранее были названы рецепты чая, которые омолаживают кожу.