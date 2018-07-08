Готовим аппетитные тефтели с подливкой на сковороде

Тефтели знакомы каждой хозяйке, ведь это блюдо подается в детских садах и школах, также оно может стать прекрасным вариантом для семейного ужина. Существует множество рецептов с фото, по которым можно легко приготовить тефтели с подливкой на сковороде. Мы опишем варианты приготовления блюда под разными соусами, а также расскажем небольшие секреты приготовления тефтелей.

Традиционный рецепт тефтелей с соусом

В этом рецепте используется мясо индейки, оно имеет низкую жирность, поэтому можно получить диетическое блюдо. В качестве приправы используется только лавровый лист, но по желанию можно добавить и другие специи.

Требуемые продукты:

лук белый — 1 штука;

куриное яйцо — 1 штука;

мясо индейки — 550 грамм;

вода очищенная — 2 стакана;

мука 1 сорта — 1 ложка;

рис отварной — 100 грамм;

лавровый лист — 1 штука;

растительный жир — 50 мл;

сметана жирностью 20% — 1 ложка;

соль столовая — 5 грамм;

паста из томатов — 2 ложки.

yandex_ad_1 Способ приготовления:

Лук очищают, мясо промывают в воде и измельчают его с помощью мясорубки до получения фарша. Можно использовать уже готовый фарш из индейки, тогда лук следует просто хорошо порезать ножом.

Теперь можно приступить к рису, его промывают, после чего варят до полной готовности, можно довести крупу до полуготовности.

В подготовленный фарш добавляют лук, смешивают его с куриным яйцом и отварным рисом.

Добавляют в состав соль и все перемешивают до однородной консистенции.

Из мясной массы начинают лепить тефтели, которые будут готовиться с подливой на сковороде. В этом рецепте с фото формируют шарики небольшого размера, а затем обваливают их в муке.

На сковороде разогревают масло, после чего выкладывают туда все тефтели и обжаривают со всех сторон, чтобы получить румяную корочку. Достаточно жарить не более трех минут.

Тем временем начинают подготовку подливы, для этого берется стакан чистой воды, в нее добавляют немного соли, затем кладут томатную пасту и перемешивают.

К тефтелям вливают полученный соус и накрывают сковороду крышкой. Оставляют блюдо тушиться на двадцать минут.

В стакан воды добавляют еще одну ложку муки и такое же количество жирной сметаны. Перемешивают компоненты так, чтобы в смеси не оставалось комочков. Добавляют состав в блюдо и накрывают крышкой. Оставляют тушиться все на двадцать пять минут.

За пять минут до готовности добавляют лист лавра.

Тефтели рыбные «Простые»

Еще один вариант тефтелей с подливой, которые можно использовать в диетическом питании. По этому рецепту с фото блюдо готовится на сковороде, но можно использовать и духовой шкаф.

Рецептура содержит в себе минимальный набор продуктов, можно дополнить блюдо пряностями и дополнительными ингредиентами по вкусу.

Требуемые ингредиенты:

соль столовая — по вкусу;

рыбное филе — 1 кг;

паста из томатов — 2 ложки;

белый хлеб — 250 грамм;

молотый перец — 5 грамм;

пряности — по вкусу;

белый лук — 250 грамм;

морковь крупная — 1 штука;

растительный жир — 50 мл.

Способ приготовления:

Рыбное филе очищают от костей, после чего нарезают кусочками. Белый хлеб замачивают на пару минут в воде, а лук и свежую морковь очищают.

Лук нарезают мелким кубиком и отправляют обжариваться на сковороде. Хлеб хорошо отжимают от воды и добавляют к луку, ингредиенты перекладывают к рыбе.

Все составляющие кладут в мясорубку и измельчают, чтобы получить однородный фарш. Добавляют к рыбной смеси молотый перец и немного соли.

Из полученного фарша лепят заготовки небольшого размера, их обжаривают на сковороде с двух сторон, а затем перекладывают в казан.

Остатки лука измельчают и жарят пару минут, после чего к овощу добавляют тертую морковь. В обжарку кладут томатную пасту и перемешиваю, всыпают ложку муки и добавляют воду, достаточно двух стаканов.

Масса доводится до кипения и оставляется на огне примерно на сорок пять минут. Тушить блюдо следует на медленном нагреве и под закрытой крышкой.

За пять минут до конца приготовления, к тефтелям можно добавить смесь из перцев или другие пряности.

Тефтели мясные «По-шведски»

Этот рецепт с фото отличен тем, что для соуса будет использоваться сметана, поэтому тефтели с подливой на сковороде получатся более сливочными.

Требуемые продукты:

фарш из говядины — 550 грамм;

сметана жирностью 20% — 250 грамм;

рис отварной — 1 стакан;

молотый перец — по вкусу;

куриное яйцо — 1 штука;

паста из томатов — 1 ложка;

растительный жир — 50 мл;

соль столовая — по вкусу.

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Этапы приготовления:

Рис несколько раз промывают, после чего варят его до полуготовности.

Готовый рис добавляют в говяжий фарш. Добавляют туда немного соли и одно куриное яйцо. Все несколько минут перемешивают.

В сковороду наливают несколько ложек растительного жира и прогревают его. Из готового фарша делают круглые котлеты, а затем перекладывают в масло и жарят по четыре минуты с каждой стороны.

Готовые тефтели перекладывают в казан.

Тем временем готовится соус, для него в сметану добавляют немного пасты из томатов и половину стакана воды. Добавляют в соус соль и перемешивают.

К мясным заготовкам добавляют соус и накрывают блюдо крышкой. Томят тефтели не менее получаса на медленном огне. Когда блюдо будет готово, его подают с рубленой зеленью.

yandex_ad_2 Мясные тефтели с добавлением паприки

Паприка обладает приятным ароматом, и придает блюду пикантный вкус и яркий оттенок. В качестве основы может выбрать любой вид мяса, это может быть говядина или постная индейка.

Требуемые продукты:

домашний фарш — 500 грамм;

паприка молотая — 10 грамм;

жир растительный — 5 ложек;

молотый перец черный — 5 грамм;

картофель — 1 штука;

зелень петрушки — 1 пучок;

сок лимона или уксус 6% — 5 мл;

куриное яйцо — 1 штука;

паста из томатов — 50 грамм;

соль крупная — по вкусу.

Этапы приготовления:

Чтобы сделать тефтели с подливой на сковороде, следует очистить картофель и измельчить его теркой.

По этому рецепту с фото картофель перекладывают в фарш, туда же добавляют немного молотого перца и куриное яйцо. Состав перемешивают, всыпая в него измельченную петрушку и необходимое количество соли.

Когда все составляющие будут смешаны между собой, можно сформировать из мясной массы тефтели.

В воду добавляют пасту из томатов и перемешивают. Лук измельчают ножом и обжаривают на масле, после чего добавляют в обжаренный овощ томатный соус. Следом всыпают паприку.

В отдельной емкости обжаривают тефтели по три минуты с каждой стороны, после чего заготовки кладут в соус и накрывают крышкой, предварительно добавив соли.

Процесс приготовления может длится около сорока минут, за пять минут до готовности в соус следует влить яблочный уксус.

Тефтели мясные в соусе из сметаны

Обычно тефтели готовят в томатной подливе, такой рецепт с фото относится к традиционным. Мы же предлагаем приготовить блюдо на сковороде с соусе из сметаны, оно получится очень нежным, сливочным и ароматным.

Требуемые продукты:

фарш домашний — 500 грамм;

чеснок молодой — 4 зубчика;

сухари для панировки — 3 ложки;

лук белый — 100 грамм;

куриное яйцо — 1 штука;

растительный жир — 4 ложки;

сметана жирностью 20% — 300 грамм;

соль крупная — по вкусу.

Этапы приготовления:

Лучше всего подобрать более жирный фарш, так как из него получатся сочные и мягкие тефтели.

Наиболее популярным вариантом является смешивание свинины и говядины, в нашем случае берется домашний фарш.

Одна луковица нарезается мелко, после чего добавляется в мясную массу, туда же следует отправить сухари для панировки и куриное яйцо. Следом добавляют молотый перец и столовую соль.

Составляющие долго перемешивают, чем однороднее получится фарш, тем более нежным выйдет готовое блюдо под соусом. После вымешивания оставляют заготовку на двадцать минут, чтобы мясо отдохнуло.

По истечении времени, из подготовленного фарша делают тефтели, размер должен быть средний.

Полученные заготовки отправляют обжариваться на растительном жире в течение трех минут с каждой стороны.

Тефтели вынимают из сковороды, отправляют туда измельченную луковицу и жарят, после этого добавляют туда же сметану и немного мелко порезанного чеснока.

Когда ингредиенты для соуса будут готовы, к ним перекладывают тефтели и добавляют около стакана воды. Тушат блюдо не менее получаса под закрытой крышкой.

Каждый из описанных рецептов уникален, так как дополнительные компоненты в рецептуре придают блюду особенный аромат и вкус. Можно готовить тефтели без риса, чтобы снизить их калорийность, также разрешено использовать нежирную сметану и диетическое мясо.