Готовим плавленный сыр из творога дома

Плавленый сыр из магазина приходится по вкусу не каждому гурману, поэтому многие готовят его в домашних условиях, используя обыкновенный творог. Плавленый домашний сыр может быть как твердой консистенции, так и жидкой. Плюс твердого в том, что он легко нарезается, а жидкий имеет более нежный вкус. В обоих вариантах сыр из творога напоминает популярный сорт «Янтарь». Предложенные рецепты с фото помогут освоить процедуру приготовления сыра и сделают ее проще.

Произведенный по советским ГОСТам, плавленый сыр прославился своим неповторимым вкусом. С годами рецептуры и технологии претерпели некоторые изменения, и сегодняшний «Янтарь» значительно отличается от советского образца. В наши дни производители довольно часто добавляют в сыр ингредиенты, не отличающиеся полезными свойствами.

Классический рецепт приготовления плавленого сыра

Приготовить плавленый сыр, используя творог довольно просто, это не требует особых кулинарных навыков. Основной ингредиент — домашний творог, но кроме него потребуется еще несколько компонентов. Рецепт очень практичен, вот его подробное описание.

yandex_ad_1 Компоненты для приготовления:

300 г домашнего творога высокой жирности;

0,5 кофейной ложки соды;

0,5 ч. л. соли;

яиц — одно;

50 г сливочного масла.

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Пошаговый рецепт приготовления

Подготовив все необходимые компоненты, можно начинать процесс приготовления. Чтобы сделать вкусный сыр на творожной основе, нужно тщательно следовать инструкции. Итак, домашний творог следует поместить в емкость среднего размера, например, миску или кастрюлю.

После этого нужно вбить в творог яйцо и добавить требуемое количество соды, что обеспечит смеси необходимою густоту.

Чтобы вкус сыра не был пресным, не стоит забывать о добавлении соли.

Получившуюся массу нужно хорошо перемешать до однородной консистенции. Затем следует натереть на крупной терке сливочное масло, предварительно замороженное в холодильнике. При мягкой консистенции масла его можно нарезать в творог скибками среднего размера.

Теперь наступает очередь блендера. С его помощью нужно взбивать получившуюся массу до тех пор, пока она не станет полностью однородной и пюреобразной. Следующим шагом будет водяная баня, на которой будет плавиться сыр.

Для этого понадобится небольшая металлическая кастрюля, в нее следует поместить взбитую блендером массу. В другую емкость, чуть меньшую по объему, нужно налить воду, и после ее закипания поставить сверху кастрюлю с сырной заготовкой. Не стоит забывать о перемешивании. Делать это рекомендуется лопаткой из пластика, которую обычно используют при выпечке тортов.

По мере нагревания масса из творога начнет стремительно редеть. Варить сыр нужно в среднем 7 минут, при этом постоянно перемешивая.

В процессе варки творог должен полностью раствориться, когда это произойдет, можно выключать огонь.

В горячем виде сыр имеет довольно жидкую консистенцию, но по мере остывания масса довольно быстро густеет. Если этого не происходит, то при желании можно проварить сырную массу еще в течение 5-6 минут. При выпаривании лишней влаги сыр густеет интенсивнее.

Остывший плавленый сыр можно поместить в банки из стекла или лотки из пластика.

Когда плавленый сыр из творога достигнет комнатной температуры, его можно ставить в холодильник, где он загустеет еще больше. Спустя 3-4 часа приготовленный в домашних условиях, нежный и натуральный сыр Янтарь будет готов к употреблению.

Приверженцы необычных вкусовых ощущений и гурманы могут дополнить рецепт, добавив в сыр обжаренные шампиньоны (предварительно мелко нарезав их) или сладкий перец. А также можно экспериментировать со специями и травами. Рекомендации с фото помогут молодым хозяйкам приготовить вкусный десерт.

Домашний плавленый сыр из творога

Еще один рецепт приготовления плавленого сыра из творога порадует гурманов вкусом, практически не отличающимся от знаменитого Янтаря. Сыр, приготовленный в домашних условиях, не только имеет насыщенный сливочный вкус, но и является абсолютно здоровым продуктом, без добавления красителей и консервантов. Домашний Янтарь прекрасно подойдет для приготовления тостов и бутербродов для всей семьи, и станет отличным дополнением к любому приему пищи. Смотрим ниже рекомендации с пошаговыми фото.

yandex_ad_2 Ингредиенты для приготовления:

250 г творога;

1 ст. л. сметаны;

0,5 ч. л. соли;

яиц — одно;

немного укропа.

Пошаговый рецепт приготовления:

Небольшое количество укропа промыть и высушить.

Поместить в емкость творог, добавив туда соль, соду, яйцо и сметану.

Блендером довести творожную массу до однородного состояния.

Добавить нарезанный укроп. После чего продолжить работу блендером для равномерного распределения зелени.

Кастрюлю с готовой смесью следует поставить на водяную баню и плавить не менее четверти часа.

Когда творог полостью растворится, можно снимать сырную массу с плиты.

Приготовленный сыр нужно перелить в банку и поместить в холодильник на 1,5-2 часа, дав ему полностью остыть и загустеть.

Зная, как приготовить плавленый сыр из творога, можно в домашних условиях сделать вкусный десерт на завтрак. Предоставленные рецепты с фото допускается немного видоизменять, добавляя дополнительные ингредиенты для вкуса.