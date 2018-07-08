Самые необычные бьюти-лайфхаки от звезд Голливуда

Все мы прекрасно понимаем, что звезды с мировым именем пользуются услугами суперпрофессиональных косметологов, визажистов, персональных тренеров… Но неужели у них нет своих, «домашних» секретов красоты? Есть, конечно. И теперь мы знаем о них!

«Ни на какие достижения современной косметической промышленности я не променяю скраб, делать который меня научила мама: смешать оливковое масло, грейпфрутовый сок и морскую соль, нанести на кожу за 10−15 минут до душа, а затем смыть. Ничего лучше для моей кожи еще не придумано». Камерон Диаз

«У меня проблемная кожа, но я с детства знаю, как за ночь победить вскочивший прыщ. Его надо выдавить (да, выдавить!), а поверх нанести мазь «Неоспорин» и капнуть «Визин» или другие капли для глаз, суживающие сосуды». Деми Мур

«Я считаю, что лучший детокс для организма — гирудотерапия, или лечение пиявками. Я не реже раза в год прохожу курс и считаю, что именно благодаря этому моя кожа сохраняет упругость и тонус, а что такое «болеть» — я забыла много лет назад». Кейт Хадсон

«Вместо того чтобы протирать кожу кубиками льда, я просто насыпаю лед из морозильника в таз с водой и опускаю туда лицо. Не «выныриваю» столько, сколько могу, стараюсь сделать хотя бы три захода. Кожа после такого просто идеальная: гладкая, порозовевшая, как в детстве!» Сиенна Миллер

«Я верю только в лед. Набиваю пакет и кладу на лицо. Стараюсь вытерпеть как можно дольше, занимаюсь аутотренингом, повторяя себе, что прекрасная кожа стоит этих мучений». Cальма Хайек

«Когда я чувствую, что кожа потускнела, стала безжизненной (особенно в период съемок, когда я много гримируюсь), я устраиваю себе детокс-день, на протяжении которого пью только фруктовые и овощные соки. И сразу видно, что именно это нужно моей коже!» Сандра Баллок

«Если утром я встаю с опухшими глазами, я наношу на веки мазь от геморроя. Знаю, звучит не очень-то гламурно, но что поделать, если именно этот способ работает лучше всего?» Эмма Стоун

«Мне ужасно смешно, когда я читаю в прессе, будто купила какое-то суперсредство за $4000 или рассказала кому-то, что пользуюсь сывороткой от какого-то бренда. Такая чушь! Я жуткий аллергик и вообще не могу пользоваться косметикой. Никакой. Единственное, что меня спасает — это натуральные масла. На лицо я наношу масло виноградных косточек, на тело — оливковое или миндальное. И это все!» Зои Салдана

«Моя мама была хиппи, и она всегда внушала мне, что нужно быть естественной. Один из моих любимых рецептов масок для волос, которые мама делала и себе, и мне, — это домашний майонез, который нужно тщательно нанести на все пряди и подержать полчаса, а потом тщательно вымыть волосы. Такого блеска не дает ни одна покупная маска, я точно знаю». Джессика Честейн

«Перед выходом в свет я обязательно смазываю зубы тонким слоем вазелина. И я уверена, что никогда не увижу фотографий с подписью: «Честейн наелась собственной помады». Этому меня бабушка научила, и я клянусь — это работает».