2 рецепта боулов, которые могут заменить полноценный ужин

510 calories

Боул с лососем и кокосовым рисом

Сытный азиатский боул с запечённой рыбой, сливочным рисом, ломтиками овощей и фруктов и оригинальной заправкой. Боул с лососем и кокосовым рисом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 510 ккал

Ингредиенты

Лосось (филе) 450 г Рис (жасмин) 1 стакан Кокосовое молоко 600 мл Огурец 3 шт. Шпинат (мини) 2 стакана Манго 1 шт. Авокадо 1 шт. Болгарский перец (красный) 1 шт. Кинза пучок Лайм 1 шт. Вода 50 мл Соус (соевый) 1 ст. л. Сахар (коричневый) 1 ст. л. Кунжут (чёрный) щепотка

Смешайте воду с 400 мл кокосового молока и доведите до кипения.

Засыпьте рис и варите до готовности.

Филе лосося выложите на противень на лист фольги и запекайте в течение 15 минут при температуре 180 градусов.

Пока готовится рыба, сделайте заправку: смешайте 200 мл кокосового молока с сахаром, соевым соусом, цедрой и соком лайма. Хорошо перемешайте.

Соберите боул: выложите в тарелку немного риса, ¼ лосося, немного нарезанного манго, огурца, авокадо, сладкого перца и шпината.

Добавьте кинзу, полейте каждую порцию заправкой и посыпьте чёрным кунжутом. Готово!

520 calories

Летний боул с куриными шариками, черри и грейпфрутом

Свежесть грейпфрута и черри в этом боуле дополняется куриными шариками, рисом и авокадо. Энергии вам хватит до самого вечера! Летний боул с куриными шариками, черри и грейпфрутом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут PT40M PT40M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 520 ккал

Ингредиенты

Курица (фрикадельки замороженные) 1 упаковка Рис (бурый варёный) 2 стакана Помидоры (черри) 200 г Авокадо 2 шт. Грейпфрут 1 шт. Руккола 4 стакана Лук (красный) 1 шт. Перец (красный острый) 4 шт. Чеснок 3 зубчика Лимон 2 шт. Базилик (листья) ½ стакана Масло (оливковое) ½ стакана Уксус (белый) 2 ст. л. Горчица 2 ст. л. Мёд 2 ст. л.

Сначала приготовьте заправку: выжмите сок из лимонов, смешайте с измельчённым чесноком, оливковым маслом, уксусом, мелко нарубленными листьями базилика, горчицей и мёдом. Хорошо перемешайте.

Выложите нарезанный кольцами лук и перцы на противень, сбрызните оливковым маслом и запекайте в духовке в течение 30 минут при температуре 180 градусов.

Добавьте на этот же противень куриные шарики и запекайте ещё 15 минут.

Выложите в тарелки готовый рис, куриные шарики, по паре колечек лука и острых перцев. Добавьте черри, нарезанное авокадо, кусочки грейпфрута и рукколу.

Полейте каждую порцию заправкой по вкусу. Приятного аппетита!

Статьи по теме Буррито боул: полезный вариант популярного мексиканского стритфуда Вегетарианский боул: 3 отличных, но неочевидных рецепта Рецепт дня: боул с киноа Как приготовить смузи-боул: 6 полезных рецептов

Запись «2 рецепта боулов, которые могут заменить полноценный ужин» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.