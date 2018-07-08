500 литров ухи съели гости фестиваля «Донская уха» под Ростовом

Ежегодный этнографический фестиваль «Донская уха» состоялся в Ростовской области 7 июня, сообщают его организаторы.

Порядка пяти тысяч гостей съехались на этот гастрономический праздник в хутор Курган Азовского района.

По традиции участники фестиваля соревновались в приготовлении ухи. В этот раз повара-конкурсанты приготовили 500 литров этого донского национального блюда с рыбой. Все они были съедены во время народной дегустации.

Кроме того, на берегу Дона гости праздника соревновались в метании тарани, «бились» на водяных пистолетах, смотрели выступление творческих коллективов и танцевали сами.

Фестиваль посетил губернатор Ростовской области Василей Голубев.