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500 литров ухи съели гости фестиваля «Донская уха» под Ростовом
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500 литров ухи съели гости фестиваля «Донская уха» под Ростовом 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Ежегодный этнографический фестиваль «Донская уха» состоялся в Ростовской области 7 июня, сообщают его организаторы.
Порядка пяти тысяч гостей съехались на этот гастрономический праздник в хутор Курган Азовского района.
По традиции участники фестиваля соревновались в приготовлении ухи. В этот раз повара-конкурсанты приготовили 500 литров этого донского национального блюда с рыбой. Все они были съедены во время народной дегустации.
Кроме того, на берегу Дона гости праздника соревновались в метании тарани, «бились» на водяных пистолетах, смотрели выступление творческих коллективов и танцевали сами.
Фестиваль посетил губернатор Ростовской области Василей Голубев.
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