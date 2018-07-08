Жирная кожа: типичные проблемы и легкие решения

Нас успокаивают: жирная кожа медленнее стареет! Здорово, конечно. Но ходить всю жизнь с прыщами и сверкать, как начищенный сапог, все равно не хочется. И не надо!

Жирная кожа: что делать?

Если тебе повезло родиться с жирной или склонной к жирности кожей, ты знаешь, что такое «плывущий» макияж, вечно скатывающиеся тени в складке верхнего века, сияющая, как маслом политая, кожа в любую погоду, кроме зимних морозов (да и то…), и отпечатки щек на экране мобильника после разговора. Понимаем твою боль. Почему сальные железы так активно производят себум и как решить этот вопрос?

Есть ответ.

Жирная кожа находится в постоянном поиске баланса между перепроизводством кожного сала и его нехваткой. Откуда берется нехватка — спросишь ты. Все просто: ты очищаешь кожу, убираешь излишки жира, и железы начинают производить его еще больше. Мы спросили дерматологов, как правильно ухаживать за жирной кожей, и вот что они нам посоветовали.

Уход за жирной кожей

Аккуратнее со скрабами и пилингами

«Обладательницам жирной кожи, в особенности если кожа склонна к образованию комедонов, прыщей и акне, нужно быть в три раза осторожнее с эксфолиацией, чем тем, у кого кожа сухая и тонкая, как бы странно это ни звучало, — говорит Элизабет Танзи, профессор, руководитель кафедры клинической дерматологии в медицинском центре Джорджа Вашингтона . — Худшее, что можно сделать, — отдраивать кожу и поры до состояния «аж скрипит». Во‑первых, как уже было сказано, подобное отношение к коже провоцирует еще большее перепроизводство кожного сала, а во-вторых — приводит к преждевременному старению, так как верхний слой эпидермиса истончается и травмируется». Очищать жирную кожу нужно самыми деликатными средствами, неабразивными пилингами или с помощью Clarisonic.

Выбери правильный крем

Часто обладательницы жирной кожи пренебрегают увлажняющим кремом. Зачем, ведь кожа и так не сохнет! Популярное и опасное заблуждение. Косметолог-дерматолог Джоанна Варгас объясняет: «При недостатке жидкости жирная кожа страдает так же, как сухая. Представьте себе, что вы взяли засушенную курагу и полили маслом. Поверхность стала жирной, но внутри фрукта влаги не прибавилось. А при недостатке влаги старение кожи ускоряется стремительно!» Так что не забывай увлажнить жирную кожу. Идеальный увлажняющий крем для жирной кожи должен содержать цинк (против воспалений), масло жожоба (контролирует выработку кожного себума) и иметь легкую, гелевую текстуру, чтобы не забивать поры.

Избегай жирных кремов с SPF «При выборе солнцезащитного крема обращай внимание на те, что имеют маркировку «прозрачный», «не содержит масел» и «легкий». На качество защиты текстура не влияет, а наносить на жирную кожу жирный крем — не лучшая идея», — говорит доктор Танзи.

Замени тканевое полотенце бумажным

«Дело не в том, ткань прикасается к твоему лицу или бумага, — поясняет доктор Варгас, — дело в том, что бумажное полотенце ты выбросишь сразу после использования, а на тканевом, да еще и теплом и влажном, могут начать размножаться бактерии, попавшие в ворсинки с твоей кожи. А при жирной проблемной коже и расширенных порах особенно важно не допустить воспалительных процессов!»