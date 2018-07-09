Как ухаживать за руками летом

Как известно, солнце — главный враг молодости кожи. Поэтому перед выходом на улицу следует наносить на руки солнцезащитный крем с SPF не меньше 20. Такой крем не только убережет от вредных ультрафиолетовых лучей, но и защитит кожу от пересыхания. Вечером, перед сном, рекомендуется использовать увлажняющий крем.

Наверное, многие замечали, что от частого мытья кожа рук становится сухой. Поэтому летом руки мыть стоит водой комнатной температуры и после тщательно вытирать. С влажными руками нельзя выходить на улицу в ветреную погоду.

Нужно приобрести такую привычку: все огородные и хозяйственные работы выполнять в перчатках.

И, конечно, не стоит забывать о питании. Летом нужно обязательно соблюдать питьевой режим. В жару лучше есть легкие и простые блюда, отдавая предпочтение свежим овощам, фруктам, ягодам, нежирному мясу и рыбе.

Омолаживающая маска. 2 ст. л. меда соединить с 1 ст. л. сметаны и 1 желтком. Перемешать. Нанести на руки на 30 минут. Можно надеть перчатки.

Увлажняющая ванночка. В 2 л теплой воды добавить 1 ст. л. глицерина, 1 ч. л. нашатырного спирта, 1 стакан отвара ромашки. Руки держать в растворе минут 20. Вытереть, смазать увлажняющим кремом.

Смягчающая маска. 1 огурец натереть на терке, соединить с ½ стакана кефира, добавить 1 ст. л. льняного масла. Нанести на руки, надеть перчатки на 30 минут. После снятия маски на руки нанести легкий питательный крем.

Наталия Гайдаш, к. м. н., дерматолог, косметолог:

— Во время хозяйственных и садовых работ нужно надевать рукавицы или резиновые перчатки. Но каждые 2–3 часа нужно обязательно их снимать и делать перерыв — кожа рук должна отдохнуть. Кожу рук в это время хорошо помыть, протереть долькой лимона, затем просушить и смазать кремом. Хорошо, если он будет содержать декспантенол.

Для кожи рук очень полезны маски. Нанесите универсальный или увлажняющий крем на руки, наденьте хлопковые перчатки и подождите 15–20 минут, чтобы крем подарил коже интенсивное увлажнение, а затем смойте его теплой водой. Такие процедуры весьма полезны для кожи рук, которая также ежедневно подвергается большой нагрузке. Мы все так или иначе контактируем с бытовой химией, достаточно часто моем руки, очищаем их салфетками. Это жизненная необходимость. Но все это сушит кожу. Могут появиться стянутость, шелушение, покраснение, трещинки. Неслучайно грубые, красные руки называют «руками прачки». Мы должны заботиться о том, чтобы кожа рук оставалась увлажненной. Иначе она может постареть очень быстро. Первые признаки этого — как раз сухость и шелушение, затем кожа начинает истончаться, появляются морщины.

Маски для рук следует делать так часто, как это возможно. Оптимально, если эта процедура станет ежедневным ритуалом.