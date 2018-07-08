Два секрета розовой воды, о которых вы могли не знать

Роза — прекрасный цветок от Матери-природы, который символизирует любовь. Роза в подарок считается одним из лучших способов выразить свою любовь и привязанность. Розы неизменно становятся частью любых сюрпризов, запланированных в нашей повседневной жизни. Но этот шикарный бутон может гораздо больше, чем просто быть частью букета или сада. МедикФорум выяснил, чем полезна розовая вода, полученная из этого цветка. Польза для здоровья розы может быть разной в зависимости от ее использования. Бутон розы, розовое масло, розовая вода, все это действительно полезно. Розовая вода особенно считается хорошей, когда дело доходит до успокоения глаз. Большинство людей проводят бесконечные часы перед экраном компьютера. Загрязнение окружающей среды также наносит ущерб нашим глазам. Важное значение имеет хорошее наблюдение за глазами. Исцеляющие свойства розовой воды делают ее идеальной для ухода за глазами.

Розовая вода для ухода за глазами

1. Антибактериальные и антисептические свойства Антибактериальные и антисептические свойства, обнаруженные в розовой воде, полезны во многих отношениях. Розовая вода помогает защищать от пыли, загрязняющих веществ, покраснения, воспаления глаза.

Возьмите два ватных шарика. Опустите хлопковые шарики в розовую воду. Поместите их на глаза на 10-15 минут.

2. Снимает стресс и усталость Розовая вода отлично подходит для мытья глаз. Она особенно уменьшает стресс и усталость, которые вы чувствуете после долгого сидения перед компьютером и телевизионным экраном.

Возьмите немного чистой воды. Добавьте к ней несколько капель розовой воды. Хорошо промойте глаза, используя этот ватный диск.

3. Отличные глазные капли для расслабления Розовая вода также может быть полезными глазными каплями. Поместите 2-3 капли розовой воды в каждый глаз. Ложитесь в удобное положение. Расслабьтесь в течение как минимум 10 минут, не открывая глаза. Это помогает расслабиться и смывает лишнюю грязь, присутствующую в глазах. 4. Лечит темные круги Розовая вода считается прекрасным средством для уменьшения темных кругов. Распылите смесь холодного молока и розовой воды на ватный диск. Оставьте диск в течение как минимум 10 минут на глазах. Вы заметите видимые изменения в течение 3 — 4 недель регулярного использования. Другие полезные советы по уходу за глазами:

Никогда не спать с макияжем глаз

Всегда пользуйтесь хорошим средством для снятия макияжа перед сном

Если вы слишком долго работаете на компьютере, старайтесь отводить взгляд от экрана каждые 20 минут.

Споласкивайте глаза холодной водой, чтобы снять напряжение и усталость из-за постоянной работы на экране.

Никогда не носите контактные линзы более 19 часов подряд.

Не трите слишком сильно глаза.

Ешьте продукты, которые помогают улучшить зрение. Витамин А хорош для здоровья и зрения глаз.

Используйте ломтики огурца, чтобы успокоить и охладить глаза.

Носите солнцезащитные очки с ультрафиолетовым защитным покрытием.

Никогда не читайте при плохом свете.

Никогда не смотрите на яркий свет напрямую

Делайте упражнения для глаз, чтобы расслабить их больше

Как использовать розовую воду от прыщей

Розовая вода настолько недооценена. Помимо использования в качестве тонера, большинство людей не осознает потенциал этого ингредиента как ингредиент красоты. Из-за того, что вы уравновешиваете уровень pH вашей кожи, успокаивая раздражение и снимая макияж, розовая вода делает все это. Но я уверен, вы не знали, что розовая вода также предлагает преимущества, которые помогают бороться с акне. Продолжайте читать, чтобы узнать, что они собой представляют и как использовать розовую воду для лечения акне

Розовая вода эффективна против прыщей?

Розовая вода обладает антисептическими и антимикробными свойствами, которые делают ее эффективным средством против акне. Мало того, что вода помогает убивать бактерии, вызывающие акне, но также помогает излечить шрамы и очистить кожу. Ингредиент, в отличие от большинства актуальных методов лечения акне, чрезвычайно нежный на вашей коже. На самом деле, это не вызывает раздражения даже при использовании на чувствительной коже. В дополнение к этому, розовая вода имеет охлаждающий эффект, который помогает успокоить покраснение и усугубление кожи. Он также помогает очищать поры, контролирует добычу нефти, а также уменьшает размер ваших поры, предотвращая будущие прорывы.

11 различных способов использования розовой воды для лечения акне

1. Спрей от прыщей Очистите лицо с помощью очищающего средства для лица и вытрите его. Заполните распылительную бутыль чистой розовой водой. Побрызгайте воды на лицо. Подождите 20 секунд, а затем вытрите его тканью. Увлажните свое лицо с помощью увлажняющего крема. Распыляйте спрей на ваше лицо, когда вы чувствуете необходимость в течение дня. Розовая вода обладает превосходными антибактериальными свойствами и балансировкой pH. Это также помогает избавиться от лишнего жира и накопления грязи на вашей кожи и порах.

2. Витамин С и розовая вода от прыщей Очистите лицо лицевым моющим средством. Смешайте порошкообразные таблетки витамина С и розовую воду, пока не получите однородную смесь. Нанесите эту смесь на пораженные участки кожи. Оставьте ее примерно на 10 минут, а затем смойте холодной водой. Протрите лицо сухим спонжем. Витамин С богат антиоксидантами, которые помогают бороться с повреждением кожи. Он также обладает сильными противовоспалительными свойствами, которые помогают избавиться от прыщей быстрее. Витамин помогает стимулировать выработку коллагена, который помогает излечивать шрамы от угревой сыпи. 3. Лимонный сок и розовая вода от прыщей Вымойте лицо с помощью очищающего средства для лица и вытрите его. Разбавьте лимонный сок с помощью розовой воды, а затем насытите ватным тампоном смесь. Используйте хлопчатобумажную прокладку, чтобы нанести смесь на лицо. Оставьте смесь на 15 минут, а затем промойте лицо прохладной водой. Лимонный сок чрезвычайно богат витамином С, поэтому он дает отличную альтернативу обработке порошком витамина С. Это также богатый источник антиоксидантов, которые помогают сохранить вашу кожу здоровой, молодой и сияющей. Ингредиент также является мягким осветляющим агентом, который помогает убрать шрамы от угревой сыпи. 4. Глицерин и розовая вода от прыщей Очистите лицо моющим средством. Объедините глицерин и розовую воду в банке. Наполните ватный тампон смесью. Нанесите эту смесь на лицо ватным тампоном. Дайте ему высохнуть. Нанесите увлажняющий крем. Это средство идеально подходит для людей с сухой кожей и угрями. Глицерин предотвращает высыхание кожи, а также помогает удалить грязь и масло. Комбинация помогает разглаживать и сокращать ваши поры, сводя к минимуму воспаления. Ранее были названы шесть достоинств розовой воды.