Ученые: даже те, кто ежедневно выпивает восемь чашек кофе, живут дольше, чем те, кто кофе не пьет

«В день я выпиваю одну или две чашки кофе», — говорит 26-летняя Кайя Уолш (Kaja Walsh).

Впрочем, это касается тех дней, когда студентка не на работе: она варит кофе для клиентов кофе-бара в Окружном суде первой инстанции Осло.

«Тогда гораздо больше», — признается она.

Подтверждение предположений, выдвигаемых ранее

Но, судя по всему, как раз по этому поводу ей тревожиться не стоит. Результаты научного исследования, опубликованного на этой неделе в авторитетном издании «ДЖАМА Интернэл Медицин» (JAMA Internal Medicine), подтверждают выводы отдельных исследований и предположения, высказанные раньше: кофеманы живут дольше, чем те, кто держится в стороне от дымящегося кофеинового напитка.

Восемь чашек в день

Наблюдение за почти полумиллионом британцев велось более десяти лет. Почти 110 тысяч из них кофе не пили. 214 тысяч предпочитали кофе растворимый, 87 тысяч пили разные виды фильтрованного кофе или варили кофе, а 74 тысячи пили кофе без кофеина. Примерно 10 тысяч опрошенных выпивали ежедневно по восемь чашек кофе или больше.

За те 10 лет, что проводилось исследование, умерли 14 тысяч 225 участников. Ученые учли все возможные переменные величины и сделали вывод, что риск умереть за эти десять лет у тех, кто держался от кофе в стороне, был на 10-15% выше. Похоже, что любители кофе живут дольше независимо от типа кофе и его количества. Этот вывод касался также группы, которая выпивала ежедневно по восемь и более чашек.

В Норвегии органы здравоохранения заявили в прошлом году, что кофе, приготовленный с помощью френч-пресса, сваренный на плите кофе, эспрессо и кофе из капсульных машин содержит жиры, повышающие уровень холестерина. А вот фильтрованный и растворимый кофе оказались в списке со знаком «плюс». Британские цифры разницы между этими типами кофе не отражают.

Успокоенные любители кофе

В заключение в новом исследовании говорится: «Результаты дают дополнительные доказательства того, что потребление кофе может быть частью здорового питания, и могут успокоить того, кто пьет кофе и наслаждается».

В ранее проведенных исследованиях предполагалось, что некоторые вещества, содержащиеся в кофе, могут способствовать лечению воспалительных процессов и улучшать усвоение инсулина. Эрикка Лофтфилд (Erikka Loftfield), основной автор исследования и ученый из Национального института изучения рака в США, рассказала «АП» (АР), что они по-прежнему ищут объяснение тому, почему кофе явно удлиняет жизнь. Она указывает на то, что в кофе содержатся более тысячи химических соединений.

Черный кофе: полезен или вреден?

31-летняя Линн Квалвик (Linn Kvalvik) получает из рук баристы Кайи Уолш чашку кофе и говорит, что она ежедневно выпивает две-три чашки кофе — часто с молоком.

«Здорово ли это? Я склоняюсь к тому, что сказать, что черный кофе — это что-то нездоровое, нельзя», — говорит Квалвик. Уолш тоже не знает ответа.

«В какой-то день черный кофе может быть чем-то здоровым. В другой — нездоровым. Я буду придерживаться исследований, которые говорят, что черный кофе не вреден для здоровья», — улыбается Уолш.

Перешли на чай Совершающие путешествие по Норвегии туристы из Австралии Марк и Кейт Дарби (Darby), обоим по 60 лет, не впадают в искушение и не верят в информацию о том, что кофе удлиняет жизнь.

«Мы перешли на чай. Оба стали немного хуже себя чувствовать, от кофе у нас начиналась изжога», — рассказывает Кейт. Но они вовсе не исключают, что для большинства людей кофе может быть полезен и укрепит их здоровье.

Им не нравится, какой чай подают в Норвегии.

«Это первое место за время нашей поездки по Норвегии и Швеции, где нам подали настоящий чай в чайнике», — говорит она.