Ирина Лачина: Муж зовет меня плодожоркой!

Актриса Ирина Лачина обожает кухарничать. Впрочем, несмотря на это, за приготовление еды в их семье отвечает муж. Об этом, а также о том, почему не проверяет овощи на нитраты, дочь легендарной Светланы Тома рассказала в интервью.

— Когда бываю дома, всегда готовлю сама, — говорит Ирина. — Очень люблю это дело. В нашей семье даже существует традиция: праздничный стол на все торжества всегда на мне. Я умею хорошо готовить. Научилась от бабушки. Другой вопрос — что, к сожалению, у меня не хватает времени. Поэтому в нашей семье все обязанности по готовке взял на себя муж. Он тоже замечательно готовит и безумно вкусно. В этом плане мне повезло.

— Что из его кухни вам особенно нравится?

— Всё! Он очень вкусно готовит первые блюда. У него прекрасно получается мясо. Он умеет его совершенно потрясающе делать, потому что мясоед. Я же больше по овощам. Когда мы с мужем только начали встречаться, он стал называть меня плодожоркой. Наверное, так и есть. Львиную долю моего рациона составляют овощи и фрукты. Я люблю простую еду. Могу просто помыть салатные листья и съесть. Очень люблю салат романо: он, кстати, является составной частью «Цезаря». Мы с мужем несколько раз хотели приготовить его дома сами, но руки до этого так и не дошли.

— Почему?

— Съедаем все по отдельности. Я покупаю романо, мою и тут же ем. Мне нравится. Еще я очень люблю фенхель. Покупаю клубни, нарезаю их и ем. Так меня однажды подруга научила. С тех пор не представляю без него своей жизни. Лимон, соль и фенхель — это моя еда. Муж мой в ужасе от этого. Он не любит корни категорически. Фенхель ему напоминает детскую микстуру. Мне тоже напоминает, но поскольку я ее любила, то фенхель ем с удовольствием. У нас есть гратар — на нем быстро и просто все готовится. И кстати, без лишнего жира. Хотя я за калориями не слежу. В этом плане мне повезло: одной проблемой в жизни меньше. А еще я никогда не курила и всегда была совершенно равнодушна к алкоголю. Могу в компании взять бокал в руки, чтобы от меня отстали, потому что если ты не выпиваешь — значит, ты шпион.

— Вы сказали, что основу вашего рациона составляют овощи и фрукты. Проверяете ли вы их на нитраты?

— К сожалению, нет. Мне кажется, это бессмысленно — можно очень сильно расстроиться. Абсолютно чистой еды на сегодняшний день в нашей стране нет. Она, быть может, есть только у тех, кто выращивает ее сам на своем приусадебном участке. Но и эти продукты под вопросом из-за загрязненного воздуха, не совсем чистых подземных вод. К сожалению, все, что касается экологии в нашей стране, это история печальная. Но, с другой стороны, человек такое существо, что приспосабливается ко всему. Поэтому я ем овощи и фрукты, невзирая на нитраты. Еще обожаю молочку. Говорят, что она не очень полезна. Может быть, так и есть. Но я ем — мне нравится.