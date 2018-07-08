Опасно для жизни: самые странные системы питания звезд

Диета Гаги придется под силу не каждому, ведь секрет похудения певицы заключается в большом употреблении алкоголя. Говорят, подобный способ избавиться от лишних килограммов предложил девушке ее экс-бойфренд Люк Карл.

Суть диеты достаточно проста: в течение дня певица максимально ограничивает себя в еде, постоянно пьет виски и изнуряет организм физическими нагрузками, даже несмотря на тяжелое похмелье. Пробовать эту диету мы вам, конечно же, не советуем, но говорят, именно с ее помощью Гага скинула около 13 (!) килограммов.

Меган Фокс не раз признавалась, что не любит спорт, да и в принципе слишком ленива, поэтому ей проще вообще не есть, чем потом «отрабатывать» все на тренажерах. Кстати, сидеть голодной Меган предпочитает еще и потому, что сама готовить не умеет и не любит, а питаться в ресторанах брезгует из-за страха подцепить вирус через общую посуду. Однако в сладком девушка себе не отказывает, но вместо того, чтобы бежать на дорожку после очередного куска тора, актриса использует особый метод жиросжигания.

Меган пользуется секретным средством для сохранения стройности — яблочным уксусом. Рецепт элементарный: развести две чайные ложки уксуса в стакане воды и выпить полученный раствор. Фокс убеждена, что такой напиток положительно влияет на обмен веществ и избавляет организм от шлаков и токсинов, ну и самое главное — уменьшает аппетит. Однако мы сомневаемся в пользе такой диеты, ведь некоторые врачи считают, что яблочный уксус негативно влияет на пищеварение, и употреблять его слишком часто нельзя.

Поддерживать свое тело в форме Дженнифер Лопес помогает грейпфрутовое масло, однако звезда его не пьет и не наносит на кожу, а просто вдыхает аромат. Певица уверена, что стоит всего лишь ограничить потребление соли и нюхать грейпфрутовое масло перед едой, чтобы ваша фигура оставалась идеальной. По ее мнению, запах цитрусовых снижает аппетит и улучшает процессы переваривания пищи, чем и способствует сжиганию жира. Что ж, Джей Ло выглядит шикарно, так что, может, диета и вправду работает?

Еще одним необычным способом вес сбрасывает Риз Уизерспун: актриса в течение дня употребляет вместо обычной пищи детское питание. Диету разработала фитнес-тренер актрисы Трейси Андерсон. Изначально женщина придумывала подобное средство похудения для себя — нужно было как-то избавляться от лишних килограммов после беременности — но позже система питания ушла в народ. Ею, помимо Риз, пользовались Дженнифер Энистон , Бейонсе и другие звезды.

А вот Дженьюари Джонс удивила больше всех: девушка решила, что самым эффективным способом похудеть и улучшить состояние здоровья станет… поедание собственной плаценты. После рождения ребенка Джонс высушила плаценту, измельчила ее и преобразовала в капсулы, которые принимала в течение года. По словам актрисы, эти волшебные пилюли — лучшее средство в борьбе не только с лишним весом, но и с послеродовой депрессией.