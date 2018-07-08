Еда, из-за которой мы быстрее стареем

Наш возраст всегда выдает состояние кожи и зубов. По морщинам на шее и белизне эмали можно определить, насколько мы молоды. Но чем больше мы едим «старящих» продуктов, тем чаще будут ошибки с определением возраста — и отнюдь не в нашу пользу. С другой стороны, исключив из рациона плохо влияющие на кожу и зубы продукты, можно значительно продлить молодость. Это ли не самое ценное знание о нашем меню?

Сладости

Кожа и зубы больше всего страдают от избытка сахара. У ученых есть теория, согласно которой, количество сахара, которое наши клетки не успевают переработать, соединяется с белками, создавая так называемые продукты гликации. Вот эти-то продукты в конечном итоге и повреждают коллаген, который сохраняет кожу упругой и молодой. Ну а о вреде сахара для зубов и говорить не стоит — об этом и без того знают все.

Белое вино

Любой алкоголь плохо влияет на здоровье печени, которая выводит из организма токсины. А первое, что делают невыведенные токсины — отражаются на состоянии кожи. Именно из-за проблем с печенью возникает акне, нездоровая бледность и морщины. В довершение алкоголь еще и обезвоживает и нарушает сон. Что же касается белого вина, то оно плохо влияет на зубы. Хотя все привыкли думать, что эмали вредит красное вино из-за способности окрашивать все в стойкий цвет, но белое гораздо опаснее из-за кислот, которые разрушают эмаль.

Жареное мясо

Барбекю и шашлычные вечеринки отныне могут считаться событиями, которые отнимают у вашей кожи лишний год или два. Жареное мясо содержит провоспалительные углеводороды, которые проникают в кожные покровы и разрушают в них коллаген, отвечающий за упругость. Это не значит, что нужно совсем перестать есть жареное мясо. Следует просто воздержаться от темной корочки, в которой и скопились все вредные вещества.

Соленья

Соленые продукты заставляют нас потреблять больше соли, чем необходимо организму. А соль задерживает воду, вызывает отеки и одутловатый вид. Чтобы избежать такого эффекта, лучше вообще не есть что-то слишком соленое. Но если отказаться от такой еды не представляется возможным, от отеков поможет крем с кофеином.

Колбаса

Любое переработанное мясо, будь то сосиски, ветчина или колбаса, содержит сульфиты и вредные консерванты, которые вызывают в организме воспалительные процессы. Воспаление выражается в том числе в проблемной коже, склонной к преждевременному старению. Избыток соли в таких продуктах обязательно вызовет отечность и проблемы с сердцем.

Острая еда Кровеносные сосуды в кожных покровах быстро реагируют на острую пищу и расширяются. А это значит, что избыток острого в меню сделает сосуды видимыми, и кожа может покрыться пятнами. Особенно к такой реакции склонны женщины в возрасте за 50.

Красное мясо

Жирная свинина или говядина генерирует в организме свободные радикалы, которые наносят вред здоровым клеткам кожи. В конечном итоге они перестают быть способными к защите от внешнего воздействия и производству коллагена. Поэтому красное мясо в меню лучше заменить индейкой или курицей и чаще есть что-то, содержащее антиоксиданты.

Черный чай Из-за высокого содержания танина люди, часто пьющие черный чай, не могут похвастаться белоснежной эмалью зубов. Танины проникают внутрь зуба и оставляют невыводимые пятна. А если в чай добавлять лимон, эффект будет еще более сильным, поскольку кислота разрушает зубы, делает эмаль пористой, доступной для бактерий и загрязнений.