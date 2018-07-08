Как приготовить настоящую итальянскую пиццу

В Италии до 16-го века пиццой также назывались лепешки, которые готовили с использованием сыра, лука, чеснока и других начинок. Такой набор ингредиентов оставался неизменным до тех пор, пока испанские конкистадоры не открыли жителям Апеннинского полуострова томаты. Сначала помидоры выкладывали поверх лепешки, а с 18 века неотъемлемой частью пиццы стал томатный соус. Хотя в наши дни пицца превратилась в интернациональное блюдо, итальянцы считают, что настоящую пиццу готовят только в Италии. Классическая пицца должна выпекаться в дровяной печи, но за неимением последней в городских квартирах местные кулинары приспособились готовить вкуснейшую пиццу в духовке. В домашних условиях получается она ничуть не хуже, чем в пиццерии, если знать несколько секретов ее приготовления.

Тесто

Самое важное в пицце — тесто. Не один пиццайоло не использует для пиццы магазинные готовые основы. Тестовая масса замешивается только вручную, с использованием ингредиентов высочайшего качества. Чтобы тесто получилось тонким и хрустящим, при замесе необходимо выдерживать правильное соотношение воды и муки. Обычно оно составляет 1 литр воды на 1,2 кг. муки, но в зависимости от качества компонентов может варьироваться.

Для теста обычно берется мука высшего сорта из мягких сортов пшеницы 00, в чей состав входят глютенин и глиадин, придающие тесту необходимую упругость и эластичность. Вода из-под крана подходит не всегда: излишне мягкая не даст тесту равномерно раскатываться, при использовании слишком жесткой — тесто может порваться. В этом случае лучше использовать бутилированную воду.

Раскатка

Раскатывать тесто следует только руками. Вы наверняка не раз видели, как пиццайоло ловко подбрасывают лепешку, крутят ее в воздухе, но все эти кулинарные трюки — высший пилотаж. Hам же просто надо раскатать тесто, не задействуя при этом скалку. Для этого шарик теста выкладывают на противень и равномерно растягивают руками тесто по всей поверхности. Пицца не должна быть слишком высокой, иначе тесто может где-то не пропечься, а местами стать слишком сухим. Высота пиццы не должна превышать 2 см.

Духовка

Как бы ни старались кулинары, но ни песок, ни огнеупорный кирпич, ни прочие предметы, устанавливаемые ими в духовку, не создадут волшебным образом в ней жар дровяной печи. Гораздо большей магической силой обладает 6-10 мм. лист «пищевой» стали. Для выпечки на нем пиццы в домашних условиях вполне достаточно выставить на духовке максимальный температурный режим, в идеале — 240-250 °C, и течение часа прогреть саму духовку и лист. После чего можно приступать к выпеканию пиццы.

Начинка

Теперь собственноручно сделанную лепешку необходимо смазать томатным соусом, и это должен быть не какой-нибудь кетчуп из магазина, а приготовленная своими руками паста из помидоров. Поверх нее выкладывают начинку. Продукты можно выбрать на свой вкус, главное, чтобы они сочетались между собой, а их общее количество не превышало 2-3 наименований. Если ингредиентов будет слишком много, потеряется баланс вкуса, к тому же, не исключено, что пицца не пропечется равномерно.

Секрет и рецепт

У каждого мастера есть свои секреты приготовления теста и соуса, поэтому уникальная рецептура обычно хранится в строжайшем секрете. Но иногда они делают исключение и раскрывают тонкости своего приготовления пиццы, как это сделал один потомственный итальянский повар, поделившийся фирменным рецептом бездрожжевого теста для пиццы.

Ингредиенты:

100 гр. воды 1 яйцо 200 гр. муки Щепотка соли 2 ст.л. оливкового масла

В большой миске смешать воду, яйцо, соль. Добавить к ним муку и замесить тесто. В самом конце добавить и вмешать масло. Тесто убрать на 20 минут в морозилку — это позволит ему приобрести более равномерную структуру. Достать тесто из морозилки, оставить примерно на 10 минут при комнатной температуре, после чего растянуть руками лепешку.