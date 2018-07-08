9 простых методов использования масла чайного дерева для лечения акне

Вы часто задаетесь вопросом, есть ли естественное средство от прыщей? Продукты по уходу за кожей, доступные на рынке, содержат суровые химикаты, и существует растущая потребность в идеальном домашнем средстве для решения этой проблемы. Это можно сделать с помощью очень универсального эфирного масла — масла чайного дерева. Это чудесное масло обладает удивительными целебными свойствами. Он помогает лечить ваши прыщи и может даже предотвратить их появление в долгосрочной перспективе. Он извлекается из дерева, которое растет в Австралии, и его роль в лечении кожных заболеваний сделала его популярным дополнением к кремам, моющим средствам для лица и лосьонам. Акне является наиболее распространенным заболеванием кожи, которое возникает из-за забивания пор от чрезмерного производства кожного сала. Прежде чем вдаваться в подробности о методах, которыми вы можете использовать масло чайного дерева, чтобы вылечить акне, давайте быстро посмотрим на многочисленные преимущества, которые это эфирное масло предлагает нам. МедикФорум собрал все советы по использованию этого средства при борьбе с акне.

Масло чайного дерева и его преимущества для кожи

Масло чайного дерева — от бледно-желтого до почти бесцветного масла, которое получено из листьев растения Melaleuca alternifolia. Оно обладает противогрибковыми и противомикробными свойствами и может использоваться многими способами для лечения различных проблем с кожей. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об использовании масла чайного дерева для кожи.

Масло чайного дерева — превосходное домашнее средство для ног при грибках. Инфекцию, которая обнаруживается на коже ног и вызывает зуд, волдыри или воспаление кожи ног можно лечить с помощью масла. Эфирное масло успокаивает зуд. Считается также, что смешивание оливкового масла с маслом чайного дерева и нанесение смеси на зараженные участки может быть очень полезными. Было доказано, что масло чайного дерева обладает антисептическими свойствами и может быть использовано при лечении порезов, ожогов и других кожных заболеваний. Применение этого масла при незначительных ожогах успокаивает их. Благодаря своим антимикробным свойствам оно помогает снизить вероятность развития инфекции. Применение одной или двух капель масла чайного дерева в пострадавших районах может уменьшить мозоли и бородавки. Но если у вас чувствительная кожа, рекомендуется использовать разбавленную версию масла. Лучшими маслами-носителями для разбавления являются кокосовое масло и оливковое масло. Укусы насекомых могут вызвать зуд или боль, а масло чайного дерева можно использовать для мгновенного облегчения. Добавление двух-трех капель масла чайного дерева в воду, а купание поможет вам избавиться от всех аллергий на кожу. Он убивает бактерии и грибки, ответственные за аллергию.

Масло чайного дерева и его воздействие на акне

Является ли масло чайного дерева хорошим средством от прыщей? Масло чайного дерева обеспечивает отличное лечение кожи, особенно для жирной и угревой кожи. Это естественная альтернатива для лечения акне. Различные исследования показали, что масло чайного дерева столь же эффективно, как и коммерчески используемый бензоилпероксид для уменьшения угрей.

Масло чайного дерева состоит из антибактериальных и противомикробных соединений, которые эффективно действуют против бактерий, которые вызывают акне. Это эфирное масло может проникать глубоко в кожу и помогает разблокировать сальные железы. Это прочищает поры, дезинфицируя их и уменьшая угри. Он также работает как растворитель, так как он легко удаляет пыль и жир и защищает кожу от окислительного стресса. Добавление капли или двух из масла чайного дерева в воду для ванны поможет вам избавиться от прыщей на груди или других частях тела. Короче говоря, масло чайного дерева обладает следующими свойствами:

антибактериальным

противогрибковым

противовирусным

антисептиком

Теперь, когда вы знаете, почему масло чайного дерева является одним из лучших способов лечения акне, вот несколько способов его использования.

Как использовать масло чайного дерева против прыщей

Вы также можете добавить капли масла чайного дерева на хлопчатобумажную ткань и мягко надавить на акне, прыщи или угри. Оставьте такую аппликацию на пару часов или на ночь, чтобы уменьшить покраснение и отек. Противомикробные свойства масла чайного дерева уменьшают текущее состояние акне, а также предотвращают появление новых нарывов.

Если вы испытываете небольшое ощущение жжения, не волнуйтесь. Это абсолютно нормально, так как масло чайного дерева — высококонцентрированное масло. Кроме того, вы можете менять капли масла, которые вы используете, в зависимости от типа вашей кожи. Если у вас чувствительная кожа, держите соотношение 95% воды и 5% масла. Для нормальной кожи используйте 90% воды и 10% масла. Масло лаванды и масло чайного дерева В маленькую бутылку добавьте все масла и хорошо встряхните. Используйте несколько капель этой смеси на пораженный участок. Вы можете оставить его на ночь. Масло лаванды работает вместе с маслом чайного дерева, чтобы убрать инфекцию и угри. Оно также обладает антибактериальными свойствами. Кроме того, масло лаванды успокаивает кожу и уменьшает воспаление на месте прорывов.

Кокосовое / миндальное масло и масло чайного дерева Смешайте эфирное масло с любым из масел-носителей. Нанесите эту смесь непосредственно на зараженную область и оставьте ее на несколько часов. Промойте теплой водой и нанесите увлажняющий крем. Кокосовое масло и миндальное масло содержат незаменимые жирные кислоты, которые питают и увлажняют кожу. Это уравновешивает избыточное масло, которое создает кожа и забивает поры. Сода и масло чайного дерева Добавьте достаточное количество воды в порошок пищевой соды, чтобы получить пасту. Добавьте масло чайного дерева к этому и хорошо перемешайте. Нанесите эту пасту на пораженный участок и аккуратно уберите. Оставьте его на 2-3 минуты, а затем промойте. Используйте этот скраб дважды или три раза в неделю. Сода уравновешивает pH кожи, и это помогает регулировать выделение масла. Смесь также отшелушивает кожу, удаляя накопленные мертвые клетки кожи и грязь. Ранее эксперты рассказали о пользе чайного дерева против грибка ног.