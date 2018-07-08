10 ресторанов с необычным мороженым (странным и прекрасным!)

Dilly

Пивное мороженое на задворках Ленинского проспекта

В гастропабе Dilly на Ленинском проспекте мороженое готовят с добавлением имперского стаута. Получается интересная терпкая субстанция, вкус которой совсем не похож на привычный вкус мороженого. Скорее сюда стоит приводить детей старше 12 лет, которых взбудоражит мысль о том, что в мороженом содержится пиво. Мороженое украшено тапиокой с тем же имперским стаутом, шоколадным спонжем и соленой карамелью.

Мобильная детская комната находится в главном зале ресторана.

Адрес: Ленинский просп., 85 Часы работы: 10.00-23.00 Dr. Живаго

Мороженое со специями

В «Живаго» вроде бы и никакой экзотики, но вкусы местного мороженого кардинально отличаются от всего остальног. Есть мороженое с халвой, и ее там столько, что во рту долго ощущается привкус. В «Пряничном» мороженом есть мускатный орех, корица, гвоздика, молотый имбирь, курага и изюм. В «Фисташковом» — крепкая и очень вкусная фисташковая паста, а в «Мятном» — крепко приготовленный натуральный экстракт мяты.

Кроме того, есть совсем редкая и крайне полезная вещь — мороженое, приготовленное из фермерской ряженки со сливками, глюкозой, желтком и сахаром.

Адрес: Моховая, 15/1, гостиница «Националь», 1 этаж. Часы работы: круглосуточно

Bjorn

Скандинавское мороженое из ромашки

В ресторане скандинавской кухни Bjorn готовят нежнейшее ромашковое мороженое, дополненное ромашковым же муссом и овсяным печеньем с розмарином. Украшается десерт лепестками ромашки и фиалками — свежей и засахаренной (когда пройдет сезон фиалок, их сменят другие не менее красивые цветочки).

Адрес: Пятницкая, 3 Часы работы: 12.00-0.00 Белуга

Мороженое как второе блюдо

В рыбном ресторане «Белуга» мороженое присутствует в одной из закусок и сделано оно из картофеля. Блюдо называется «Три текстуры картофеля с осетровой икрой» — вот одна из текстур и есть удивительное картофельное мороженое.

Адрес: Моховая ул., 15/1, стр. 1, отель «Националь», 2 этаж Часы работы: 12.00 — 0.00 Brisket BBQ Мороженое с цикорием на Смоленском бульваре

В барбекю-заведении Brisket BBQ есть целых два вида редкого мороженого. Первое сделано с добавлением пива Guinness, густых сливок и сгущенки — отчего оно получается сладко-терпкое, как будто с карамелью, второе — на цикории, отчего у мороженого вроде бы и кофейный, но самом деле не кофейный вкус, а куда более сложный и ни на что не похожий. Но лучше заказывать мороженое после того, как будет съеден «Сет для маленьких ковбоев»: картофель фри, мини-бургер, морковные и огуречные палочки.

Адрес: Смоленский бульвар,15 Часы работы: 12.00-0.00 Stories

Редкие сорбеты на Котельнической набережной

В меню гастропаба Stories сразу несколько редких сорбетов и одно мороженое, которые готовит повар с красивым именем — Жизель Магдиева. Если пробовать каждое, то хватит на целый обед.

Есть сорбет из яблока и щавеля — кислый, самое то, что нужно в жару. Есть сорбет из яблока и бузины — чуть помягче. Есть веселый из лимона и японской петрушки шисо, а есть из японского же лимона юдзу и водорослей комбу. Мороженое, которое не менее будоражит, сделано из сливочного сыра и перца тимут.

Адрес: Котельническая наб. 1/15 Часы работы: 8.00-23.00 Бочка

Мороженое с беконом

В мясном ресторане «Бочка» не стали сходить с выбранного пути, и поэтому мороженое тут делают из бекона. Правда, отдельно его не подают, а добавляют в салат с мясом же.

Для ребенка такой обед может превратиться в праздник: мороженое в салате и мороженое на десерт. В меню есть также традиционные ванильное, фисташковое или шоколадное.

Адрес: улица 1905 года, д. 2 Часы работы: круглосуточно

Черетто Море

Мороженое с пряником и конфетой «Коровка»

Радость для детей и их бабушек. Местный повар Владимир Сидоров делает несколько видов десерта, в том числе с добавлением настоящего тульского пряника, с растопленными и вмешанными в мороженое конфетами «Коровка», а еще кокосовый сорбет из кокосового пюре и сорбет из маракуйи.

Адрес: Пятницкая ул., д. 52 Часы работы: 12.00-0.00 Moregrill

Итальянское мороженое и чизкейк

В ресторане Moregrill итальянец Франческо Ди Марцио делает мороженое из кокоса и кунжута, которое добавляет к белой спарже. Спаржу можно смело отдать родителям, а вот кокосово— кунжутный сорбет съесть желательно ребенку. А еще в меню есть миндальный чизкейк «Капрезе», одно из составляющих которого — яркое и летнее мороженое из пахучего зеленого базилика.

Адрес: Кузнецкий Мост, 18/7 Часы работы: 9.00-0.00 Food Embassy

Мороженое с сыром

В ресторане Юлии Высоцкой есть три вида незнакомого мороженого: с французским шоколадом Valrhona и страчателлой, с кусочками инжира и сыром маскарпоне и с манго и имбирем.

Дополнительный бонус: ресторан расположен возле Аптекарского огорода, поэтому все вышеперечисленное можно взять с собой и пойти смотреть цветы и рыбок, спрятанных в стеклянном кубе.

Адрес: Проспект мира, д. 26, стр. 2 Часы работы: 12.00-0.00 И ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

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