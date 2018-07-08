Кофе, киви, огурец, чабрец: 4 дельных рецепта домашней косметики

Начнем с кофе. Его зерна богаты магнием и витамином Е. В качестве природного косметического средства он прекрасно отшелушивает кожу, выполняет роль антиоксиданта, является замечательным антибактериальным средством. Чтобы сделать отшелушивающий скраб на основе кофе, вам понадобятся три чайных ложки молотых кофейных зерен и одна ложка соли. Заварите свежую порцию кофе, поместите зерна и соль в маленький кофейник и кипятите на малом огне 10 минут. Дайте отвару остыть. Скраб идеально подходит для использования в душе, он увлажняет и тонизирует кожу.

Пить, разумеется, это не стоит. Часто женщины используют спитую кофейную гущу в качестве скраба. В этом случае кофе дает только механический эффект отшелушивания, без воздействия ароматических составляющих.

Огурец

Огурцы обладают хорошим вяжущим свойством, за что их и ценят авторы народных косметических рецептов. Огуречные дольки под глаза прикладывали еще наши прабабушки.

Вот как сделать огуречный тоник. Вам понадобится огурец средних размеров и две столовых ложки меда. Размельчите огурец в блендере, процедите через марлю, а затем опустите эту марлю в стакан на 15 минут, чтобы оттуда стек весь сок. Перелейте полученный сок в чистую бутылочку и добавьте мед. Перед использованием стоит встряхнуть бутылочку. Полученный тоник можно наносить на лицо, шею и грудь утром и вечером, давая ему время высохнуть (как правило, 3-4 минуты). Раствор должен храниться в холодильнике не дольше недели.

В киви много витамина С, фрукт очень полезен для кожи. Вот рецепт приготовления очищающего скраба для лица. Для этого понадобится один киви, две столовых ложки обыкновенного йогурта, чайная ложка абрикосового или миндального масла, столовая ложка меда, чайная ложка толченого миндаля и две капли апельсиновой эссенции (или любой другой цитрусовой). С помощью блендера измельчите киви до жидкого состояния, добавьте йогурт, абрикосовое или миндальное масло и толченый миндаль. Смешайте все это до получения сливочной массы, добавьте эссенцию и опять смешайте. Полученный раствор нежно втирается в шею, лицо и область груди, затем тщательно смывается.

Чабрец

Чабрец давно известен своими тонизирующими и дезинфицирующими свойствами. Если соединить чабрец с семенами фенхеля (сладкого укропа), то можно сделать превосходный очищающий лосьон для нормальной кожи. Две веточки чабреца разотрите (можно взять половину столовой ложки сушеного протертого чабреца) и смешайте с двумя чайными ложками протертых семян фенхеля, а затем поместите в стакан кипятка. Добавьте сок из половинки лимона и оставьте на 15 минут. Полученный раствор процедите, поместите в баночку, дайте ему остыть, а затем поставьте в холодильник. Этот нежный лосьон можно использовать каждое утро.

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