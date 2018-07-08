Что сделать на участке в июле: простой чек-лист из 7 шагов

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1. Поработайте с фруктовыми кустами

Июль — самое время для сбора малины. Опытные дачники говорят, что нужно делать это раз в 2-3 дня, чтобы ягоды не перезрели. А после того, как все кусты будут собраны, ветви нужно обрезать до основания. Также обязательно обрезайте побеги, которые успели повредиться от насекомых или болезней, чтобы в следующем сезоне кусты малины снова давали плодоносили.

Фото: Instagram lornus

Еще одна ягода, которая требует вашего внимания, — земляника. Специалисты говорят, что можно заняться ее обработкой именно в июле — тогда кусты успеют «нарастить» молодую листву и смогут перезимовать. Нужно обязательно прополоть дачные грядки, где посажена земляника, и подсыпать свежей почвы.

Фото: Instagram janigoldens

Фото: Instagram seehorzze

Не забывайте активно поливать культуры — у малины, земляники, а также кустов крыжовника и смородины идет активный рост завязей.

2. Собирайте зелень

Июль — время для непрерывного сбора зелени: петрушки, укропа, салата и другой. Также в этом месяце можно сделать новые посевы зелени.

Фото: Instagram syrkina.tatyana

Фото: Instagram rechkaelena61

3. Проверяйте фруктовые деревья

В июле плоды фруктовых деревьев спеют и становятся тяжелее, поэтому нужно их подвязывать и проверять надежность подпорок, чтобы ветки не упали на землю. Также не забывайте о поливе и подкормке — в июле идет период формирования плодовых почек.

Фото: Instagram andreeva5724

Фото: Instagram kleer1972

4. Не забывайте про обработку против насекомых

Основная головная боль садоводов в июле — это защита от насекомых. И особенно в теплицах. Обычно в это время начинаются болезни и овощных посадок: перцев, томатов, огурцов, картофеля. Если вы не провели профилактику заранее — время сделать это сейчас любым препаратом. Если овощи растут на улице, а не в теплицах, тоже обработайте их защитными растворами. И помните, что опрысканные плоды нельзя есть в течение 3-х недель.

Фото: Instagram semco_junior

Фото: Instagram yarkrol

Для тех овощей, которые планируете сразу употреблять в пищу, ищите безопасные методы. Один из «народных» рецептов опытных садоводов: 10 миллилитров йода 5% на 10 литров воды.

5. Убирайте с земли упавшие овощи и фрукты

Это обязательная ежедневная процедура в июле. Плоды, особенно фруктовые, спеют быстро и опадают на землю — в них поселяются гусеницы и другие вредители. Если оставлять их на земле, то насекомые могут забраться на дерево и урожай погибнет.

Фото: Instagram lidiiakiprich

6. Сделайте подкормку растений

В июле самое время провести внекорневую подкормку — опрыскайте листья деревьев. Полезная вещь для огородников — раствором хлористого калия (калиевая соль, продается в отделах для садоводов): сделайте его из расчета 100 г на стандартное ведро воды.

Фото: Instagram udobrenijaplus.belarus

Фото: Instagram madam_krestiyanka

7. Делайте заготовки семян

Июль — подходящий месяц для заготовки семян всех культур. Если вы предпочитаете самостоятельно готовить семена для посадки, а не покупать их в магазинах — самое время заняться этим. Кстати, вы можете сделать заготовки не только овощных семян, но и цветочных.

Сушить семена можно в банках или на керамических тарелках. Кстати, если растения, с которых вы хотите собрать семена, растут слишком близко друг к другу, могут получиться гибриды, так как их опыляют одни насекомые. Садоводы рекомендуют брать те плоды, которые росли на расстояния не менее 150 см друг от друга — тогда новый куст из заготовленных семян будет таким же, как его родитель.

Фото: Instagram dom_s_rozami

Фото: Instagram dom_s_rozami