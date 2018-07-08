Для кого опасны смузи?

Смузи появились в нашем быту вместе с популяризацией ЗОЖ — эти густые смеси из ягод, фруктов, орехов, молока и меда считаются очень полезными. Но диетологи предостерегают: смузи подходят для употребления далеко не всем. Так, по словам диетолога Риммы Мойсенко, коровье молоко, которое часто входит в состав смузи, может провоцировать многие неприятные состояния.

«Большинству нашего населения противопоказаны все молочные продукты, которые не усваиваются нормально в организме взрослых людей. Они способны вызвать несварение, вздутие живота, диарею», — сказала эксперт.

Мойсенко добавила, что молочные продукты противопоказаны в первую очередь людям, страдающим дерматозом, экземой, лишним весом, повышенным артериальным давлением. Любителям смузи она порекомендовала заменять коровье молоко в рецепте напитков растительными аналогами. Тем, у кого есть лишний вес и тем более ожирение, диетолог посоветовала отказаться от смузи совсем. Склонным к полноте, по словам эксперта, следует употреблять в пищу цельные плоды — фрукты и овощи, а также орехи. Усвоение этих продуктов требует от организма гораздо больше усилий, а значит и расходования жира, чем напитки из измельченных даров природы. Также о смузи лучше забыть при наличии некоторых хронических недугов.

«Смузи противопоказаны больным острым гастритом, острым панкреатитом, холециститом, болезнью Крона, язвенной болезнью», — отметила Римма Мойсенко.

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