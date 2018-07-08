Раскрыта главная опасность смузи

О напитке под названием смузи сложено больше анекдотов, чем о водке. Любимый напиток хипстеров, последователей ЗОЖ и просто любителей вкусной еды. Вязкая, густая масса, яркого цвета — смесь ягод, фруктов, орехов, молока и меда. Кто-то заменяет этим завтрак, кто-то — перекус. В сознании многих стоит знак равно между понятиями «смузи» и «здоровая еда». Но диетологи спешат разочаровать. Смузи полезен не всем, а некоторым его пить нельзя совсем.

Диетолог Римма Мойсенко рекомендует употреблять смузи в качестве десерта после завтрака, в качестве второго завтрака или как полноценный полдник. Она считает что, сама по себе смесь из измельченных фруктов полезна. Но один ее неизменный ингредиент вызывает сомнения — это коровье молоко.

— Большинству нашего населения противопоказаны все молочные продукты. Они нормально не усваиваются в организме. Могут вызвать несварение, вздутие живота, диарею. Особенно не рекомендуется употреблять молочные продукты людям, страдающим дерматозом, экземой, лишним весом, повышенным артериальным давлением, — рассказала эксперт.

Римма Мойсенко рекомендует отказаться использовать при приготовлении смузи коровье молоко и заменить его на кокосовое или соевое. Эти продукты мягко дополнят вкус фруктов и не нанесут вреда организму. «Растительные» аналоги молока продаются во всех магазинах, также напитки на их основе можно заказать в большинстве заведений общепита.

Двум категориям людей нужно быть особенно острожными с «напитком хипстеров» — это люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и страдающие лишним весом.

— Смузи противопоказан больным острым гастритом, острым панкреатитом, холециститом, болезнью крона, язвенной болезнью. Также не стоит добавлять в напиток зелень, людям с повышенной свертываемостью крови. Зелень еще больше повысит свертываемость, это приведет к тромбозам, — резюмирует Римма Мойсенко.

Что касается тучных людей, фрукты содержат большое количество сахара. Полным людям следует отказаться от него совсем. Фрукты им лучше заменить на несладкие овощи или орехи.

Диетологи говорят: если стоит выбор между тем, сделать смузи из бананов и апельсинов или съесть их в первозданном виде — лучше выбрать второе. В цельных фруктах сохраняется больше клетчатки, пектиновых веществ. В отличие от смузи они улучшают работу желудочно-кишечного тракта, не вызывают такого резкого подъема инсулина.

— Нужно понимать, всякий раз, когда мы делаем механическую обработку любых продуктов, в них теряется около 20% полезных веществ. Стоит ли? — подчеркивает Римма Мойсенко.

Врачи-диетологи говорят: смузи — это вкусно и полезно, но слишком увлекаться этим лакомством не стоит. А детям вообще нужно давать пищу богов с осторожностью.

— Много овощей и фруктов в одной дозе может спровоцировать пищевую аллергию у ребенка. Детям лучше давать цельные свежие фрукты, чем перемолотые блендером, — сказал руководитель детского питания НИИ питания РАМН профессор Игоря Коня.

Он отметил, что никаких научных исследований о влиянии смузи на организм детей пока не проводилось и «клинических заключений по этой теме не существует».