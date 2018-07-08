Правда ли, что морская вода полезна для здоровья

Очищает кожу

Морская соль насыщена магнием, кальцием, калием и другими веществами. В одном литре морской воды содержится 35 граммов соли, это очень много. Соль уничтожает бактерии, которые вызывают акне и воспаления. К тому же морская соль — это отличный антисептик, который заживляет мелкие ранки на коже. Способность соли удерживать воду помогает регулировать выделение кожного жира. А ещё солёная вода борется с лёгкими формами экземы. Всё благодаря магнию —противовоспалительному и противомикробному минералу. Фото: shutterstock.com Действует как мягкий эксфолиант

Отшелушивающие свойства соли не ограничиваются только её физическими свойствами. Минералы открывают поры — это помогает глубоко очищать кожу и стимулировать кровоток. Благодаря очищению кожа начинает лучше впитывать средства по уходу и дольше выглядит свежей и отдохнувшей.

Не забывайте в конце дня полностью смывать солнцезащитный крем. Он может забивать поры и препятствовать естественному очищению кожи. Фото: shutterstock.com Расслабляет мышцы

Бегуны знают, что нырнуть в море после пробежки — лучшее, что можно придумать для мгновенного восстановления. Соль улучшает циркуляцию крови и снимает напряжение с мышц. Попробуйте окунуться в море после тяжёлой тренировки (вы же не бросаете заниматься фитнесом на отдыхе?) — мышцы восстановятся быстрее, чем обычно. Фото: shutterstock.com Тонизирует тело

Холодная солёная вода стимулирует работу кровеносной системы, тонизирует сосуды и закаляет организм в целом. Плавание в холодной воде активирует подкожные рецепторы, которые отправляют сигналы в мозг для выработки эндорфинов и адреналина. Благодаря им после перепадов температуры люди «просыпаются» и чувствуют себя бодрее. Именно поэтому холодный душ рекомендуют использовать как альтернативу утреннему кофе. Фото: shutterstock.com Укрепляет иммунитет

После плавания в море уровень эритроцитов и лейкоцитов в крови повышается на 5—20%. Они отвечают за крепкий иммунитет и противостоят инфекциям. Людям, которые часто болеют, устают и страдают от анемии, точно нужно отправляться в отпуск на море. Фото: shutterstock.com Расслабляет ум Купание в море полностью расслабляет мозг. Даже после недолгого заплыва человек чувствует себя обновлённым и заряженным. Всё благодаря высокому содержанию магния в соли — он успокаивает и снимает стресс. Достаточно проводить в воде всего полчаса в день, чтобы почувствовать себя лучше. Фото: shutterstock.com Статьи по теме Правда ли, что секс полезен для здоровья Правда ли, что чай матча так полезен для здоровья Правда ли, что льняные семечки такие полезные Правда ли, что МРТ и рентген опасны для здоровья

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