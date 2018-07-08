Торт «Россия — молодец!»

Ну и что, что мы не выиграли, хотя Passion.ru считает это выигрышем. И все равно на душе горько. Подсластите своим болельщикам и себе жизнь. Торт от известного фуд-блогера, кондитера Анастасии Черепнянской. Кстати, торт диетический, а оставшиеся медальки можно выдать юным болельщикам, чтобы не переживали.

Вам понадобится:

Бисквит:

1 яйцо

сахар

Клубничное компоте:

400 г клубники (можно замороженную)

150 г сахара

15 г желатина

2 ст.л. воды

Клубничный мусс:

300 г клубничного пюре

25 г желатина

200 г сахара

500 мл сливок 33-35%

Глазурь на белом шоколаде:

5 г желатина

20 мл воды

50 мл сливок

50 мл молока

60 г белого шоколада

пищевой краситель по желанию

Приготовление:

Испечь бисквит по любому рецепту. Я пеку в мультиварке по самому простому рецепту: вбить в стакан одно яйцо, отметить на глаз, какой объем занимает яйцо в стакане, и столько же по объему взять муки и сахара. Все взбить, чашу мультиварки смазать маслом, вылить тесто и выпекать в режиме «Выпечка» 15-20 минут. Ориентируйтесь на свою мультиварку или пеките в духовке, готовность можно проверить спичкой.

Для слоя клубничного компоте: желатин залить 2 ст.л. воды и оставить набухать. Клубнику (замороженную разморозить) измельчить блендером в пюре и процедить через сито, чтобы удалить мелкие зернышки клубники В сотейник отложить 50-70 г клубничного пюре от общей массы, добавить сахар, перемешать и варить до полного растворения сахара. Снять с плиты. Желатин подогреть, перемешать до полного растворения, влить в клубничное пюре с сахаром и перемешать. Соединить с оставшимся клубничным пюре, перемешать

Форму, равную диаметру вашего бисквита, выстелить пищевой пленкой и вылить туда компоте. Убрать в холодильник до полного застывания. Дно формы, в которой будем формировать торт, выстелить пергаментом или пищевой пленкой и зафиксировать пергамент бортиками. На дно формы выложить по центру бисквит, оставляя несколько сантиметров до стенки формы свободными. На бисквит выложить застывший клубничный компот. Для клубничного мусса: клубнику пюрировать бленером и процедить через сито, замороженную предварительно разморозить. Всыпать желатин в клубничное пюре, добавить сахар и подогреть на плите до полного растворения сахара и желатина, но не доводить до кипения! Взбить сливки до крепких пиков. Соединить взбитые сливки и клубничную массу. Перемешать. Залить в форму клубничный мусс, полностью прикрыв им бисквит и компоте. Убрать в холодильник, минимум на 2 часа. Перед извлечением торта из формы, проведите тонким горячим ножом вдоль боковых стенок, аккуратно отделяя мусс. Для глазури замочить желатин в 20 мл. холодной воды. Соединить сливки и молоко, вскипятить. Снять с огня, добавить набухший желатин и перемешать. Добавить белый шоколад, поломанный на кусочки по по желанию пищевой краситель. Перемешать до однородности. Покрыть торт глазурью и убрать в холодильник. Украсить пряничками в виде футбольных мячей.

Пряники-мячи

Вам понадобится:

Мука — 900 граммов.

Мед — 500 граммов.

Яйца — 2 штуки.

Сахар — 500 граммов.

Масло — 300 граммов.

Какао — 50 граммов.

Разрыхлитель — 2 ч.л.

Корица — 2-3 ч.л.

Кардамон — щепотка.

Гвоздика — щепотка.

Имбирь — 2 ч.л.

Белый перец — щепотка.

Мускатный орех — щепотка.

Красители для мячей: белый и черный.

Приготовление:

Берем кухонные весы, ставим на них кастрюлю, обнуляем вес. Внутрь кладем 500 граммов меда. Переставляем кастрюлю на плиту, всыпаем сверху меда 500 граммов сахарного песка и кладем порезанное на мелкие кусочки сливочное масло. Включаем плиту сначала на максимум, чтобы кастрюля нагрелась и потом сразу же убавляем температуру на среднюю. Начинаем разогревать нашу жидкую основу теста. Смесь не должна кипеть, а медленно прогреваться. Смесь готова тогда, когда сахарный песок полностью раствориться. Если совсем не получается растопить сахар до конца, не переживайте — оставьте так. В дальнейшем при выпечке всё раствориться. Когда смесь готова, перелейте ее в дежу планетарного миксера и пусть она остывает, пока вы моете посуду, минут 5-10. В то время, когда наша жидкая основа теста топится, мы чтобы не терять время, «собираем» сухую основу (не забывайте всё время мешать жидкую основу). Муку делим на две части — 500 и 400 граммов и кладем ее в две чаши (мука должна быть просеяна). В миску с 500 граммами муки всыпаем разрыхлитель, какао, специи и всё хорошо перемешиваем. Вторую чашу оставляем нетронутой. Яйца разбиваем в отдельную тарелку и перемешиваем их вилкой, после этого отставляем тарелку в сторону. Подвигаем планетарный миксер, в чаше миксера у нас уже чуть остыла жидкая основа теста. Включаем небольшую скорость и перемешиваем тесто насадкой «Лопатка», чуть прибавляем скорости и медленно вливаем 2 яйца. После этого в чашу начинаем всывать по столовой ложке нашу пряную муку. После того как вся смесь вмешана в тесто, останавливаем миксер и меняем насадку на «Крюк», так как «Лопатка» уже не справляется с гутотой теста. Включаем опять миксер и всыпаем оставшуюся белую муку из второй миски. Вся мука у вас не войдет, эта «вторая мука» нужна, чтобы загустить тесто. И сколько еще нужно добавить муки в тесто, зависит от помола муки, от влажности, не надо перегружать миксер. Тесто должно медленно сползать с «Крюка». После холодильника оно затвердеет еще больше. Станет мягкое, гибкое, как пластилин. Готовое тесто перекладываем в пакет и оставляем остывать при комнатной температуре. Нарежьте круги — можно рюмкой. После того, как тесто остынет положите его на ночь в холодильник. Всё тесто готово к работе и можно выпекать и разрисовать пищевыми красителямиии.

Фото: фуд-блогера, кондитера Анастасии Черепнянской, другие рецепты здесь.