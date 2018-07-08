Диета Хейли Помрой: сбрось 10 килограммов легко и быстро

Хейли Помрой, диетолог из США, обрела мировую известность после того, как помогла Роберту Дауни-младшему прийти в форму перед съемками «Железного человека», а Джей Ло — к съемкам для American Idol. Доктор Помрой разработала систему питания, которую сама называет «Диетой для тех, кто отчаялся найти работающую диету». И она гениальна!

Диета для ускорения метаболизма Хейли Помрой

По мнению Хейли Помрой, большинство диет либо не работают вовсе, либо работают лишь некоторое время, а потом организм словно перестает реагировать на ограничения в рационе. Третий вариант еще опаснее: после окончания диеты сброшенные килограммы возвращаются, прихватив с собой пяток-другой собратьев.

Хейли считает, что причина тут в гормонах: диеты снижают активность щитовидной железы, производящий гормон Т3, который в нашем организме отвечает за сжигание жира. Другой побочный эффект длительного ограничения в питании — чрезмерная активность надпочечников. Они вырабатывают гормон РТ3, который как раз, напротив, защищает жировые клетки от расщепления. Этот двойной эффект и тормозит похудение: ешь ты по-прежнему мало, правильную пищу, но те жиры, что (совершенно разумно) входят в твой рацион, не расщепляются, а в условиях ограниченного питания организм действует, как матушка-природа научила: делает запасы.

Пять основных принципов диеты Хейли Помрой:

Положительный настрой, минимум стресса.

Не отказываться от пищи, приносящей удовольствие.

Отказаться от любых строгих и непреложных правил питания.

Не считать калории.

Не голодать.

Приблизительный график приема пищи:

(для жаворонков — на полтора часа раньше, для сов — на два часа позже)

Подъем: 7−00 Завтрак: 7−30 Перекус: 10−00 Обед: 13−00 Перекус: 16−00 Ужин: 19−30 Вся диета продлится четыре недели, в течение которых ты потеряешь как минимум 10 килограммов. Если хочешь убедиться в ее эффективности, набери в поисковике «диета Хейли Помрой отзывы» и увидишь, как она работает.

Начали!

Понедельник и вторник

Завтрак: Крупы и фрукты

Перекус: Фрукты

Обед: Крупы, фрукты, овощи и белковая пища

Перекус: Фрукты

Ужин: Крупы и фрукты

На этом этапе важно снизить активность надпочечников, чтобы подготовить организм к сжиганию жира. Ограничений в рецептуре блюд нет, главное — чтобы вес порции в основной прием пищи (завтрак, обед и ужин) не превышал 300 граммов, а перекуса — 150 граммов.

Среда, четверг и пятница

Завтрак: Белковая пища и овощи

Перекус: Белковая пища

Обед: Белковая пища и овощи

Перекус: Белковая пища

Ужин: Белковая пища и овощи

Эта фаза диеты нацелена на расщепление уже сформировавшихся жировых отложений. Очень важно на этом этапе увеличить потребление жидкости до двух литров воды в сутки.

Суббота и воскресенье

Завтрак: Белок, крупы, фрукты, овощи, полезные жиры

Перекус: Овощи, полезные жиры, белок

Обед: Белок, крупы, фрукты, овощи, полезные жиры

Перекус: Овощи, полезные жиры, белок

Ужин: Белок, крупы, фрукты, овощи, полезные жиры

Предыдущие четыре дня организм расходовал жиры из собственных запасов. Теперь нужно насытить его «правильными» жирами, что удивительным образом стимулирует их расщепление и ускоряет обмен веществ почти в два раза. Отлично, если ты сможешь включить в рацион оливковое масло, домашний майонез, яйца, хумус и авокадо.

Да, на диете Хейли Помрой все действительно настолько просто!

Исключить из рациона совсем потребуется только сахар, кофеин и соль.