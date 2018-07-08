Сливовый пирог с франжипаном

Пирог из слоеного теста со сливами и нежным миндально-масляным кремом.

Ингредиенты

Слоеное тесто 1 пласт

сливы 8-10 шт.

сахар 70 г корица 0,5 ч. л.

мускатный орех по вкусу

сливочное масло 120 г молотый миндаль 40 г сахарная пудра 2 ст. л.

мука 2 ст. л.

ваниль 0,5 ч. л.

яйцо 1 шт.

Способ приготовления

Тонко раскатайте тесто и выложите его в форму для тарта, хорошо прижимая к дну и бортам. Обрежьте выступающее тесто.

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Сливы очистите от косточек и нарежьте дольками. Сложите их в миску, добавьте сахар, корицу и мускатный орех. Перемешайте и отставьте.

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Поместите в кухонный комбайн или блендер масло, молотый миндаль, сахарную пудру, муку, ваниль и яйцо. Взбейте в однородное пюре.

Выложите полученную смесь ровным слоем в форму с тестом. Сверху выложите сливы. Выпекайте около 35-45 минут.