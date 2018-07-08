Сливовый пирог с франжипаном 

Пирог из слоеного теста со сливами и нежным миндально-масляным кремом.
Ингредиенты
Слоеное тесто 1 пласт
сливы 8-10 шт.
сахар 70 г корица 0,5 ч. л.
мускатный орех по вкусу
сливочное масло 120 г молотый миндаль 40 г сахарная пудра 2 ст. л.
мука 2 ст. л.
ваниль 0,5 ч. л.
яйцо 1 шт.
Способ приготовления
Тонко раскатайте тесто и выложите его в форму для тарта, хорошо прижимая к дну и бортам. Обрежьте выступающее тесто.
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Сливы очистите от косточек и нарежьте дольками. Сложите их в миску, добавьте сахар, корицу и мускатный орех. Перемешайте и отставьте.
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Поместите в кухонный комбайн или блендер масло, молотый миндаль, сахарную пудру, муку, ваниль и яйцо. Взбейте в однородное пюре.
Выложите полученную смесь ровным слоем в форму с тестом. Сверху выложите сливы. Выпекайте около 35-45 минут.