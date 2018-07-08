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Малиновые финансье
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Малиновые финансье 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Рассыпчатые французские кексы из миндальной муки со свежей ароматной малиной.
Ингредиенты
Сливочное масло 180 г  яичные белки 3 шт.
мука 80 г  миндальная мука 150 г  сахарная пудра 400 г  малина 200 г  лимон (сок) 1 шт.
Способ приготовления
Масло нарежьте небольшими кусочками и сложите в небольшую кастрюльку. Растопите его и готовьте до золотисто-коричневого цвета. Но следите, чтобы оно не сгорело. Охладите.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
Тем временем смешайте пшеничную и миндальную муку с сахарной пудрой. Добавьте взболтанные белки и перемешайте. Затем влейте охлажденное масло и снова перемешайте. Аккуратно вмешайте малину. Наполните формы тестом на ¾. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15-20 минут.
Лимонный сок смешайте с 2 ложками сахара и смажьте полученной смесью готовые финансье. Охладите и подавайте с чаем.
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