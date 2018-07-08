Малиновые финансье

Рассыпчатые французские кексы из миндальной муки со свежей ароматной малиной.

Ингредиенты

Сливочное масло 180 г яичные белки 3 шт.

мука 80 г миндальная мука 150 г сахарная пудра 400 г малина 200 г лимон (сок) 1 шт.

Способ приготовления

Масло нарежьте небольшими кусочками и сложите в небольшую кастрюльку. Растопите его и готовьте до золотисто-коричневого цвета. Но следите, чтобы оно не сгорело. Охладите.

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская

Тем временем смешайте пшеничную и миндальную муку с сахарной пудрой. Добавьте взболтанные белки и перемешайте. Затем влейте охлажденное масло и снова перемешайте. Аккуратно вмешайте малину. Наполните формы тестом на ¾. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15-20 минут.

Лимонный сок смешайте с 2 ложками сахара и смажьте полученной смесью готовые финансье. Охладите и подавайте с чаем.