Бананово-клубничный кекс

Влажный рассыпчатый банановый кекс с ароматной свежей клубникой.

Ингредиенты

Клубника 200 г бананы 3 шт.

яблочное пюре 2 ст. л.

цельнозерновая мука 200 г разрыхлитель 1 ч. л.

соль 1 щепотка

сливочное масло 2 ст. л.

коричневый сахар 100 г яичные белки 2 шт.

ванильный экстракт 1 ч. л.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Слегка смажьте противень маслом и выложите на него нарезанную на четвертинки клубнику. Поместите в духовку на 25 минут. Затем выньте и отставьте.

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Смешайте в небольшой миске муку, разрыхлитель и соль.

Масло взбейте с сахаром до кремовой текстуры. Добавьте белки, яблочное пюре, нарезанные бананы и ваниль. Взбейте до однородности. Затем добавьте мучную смесь и быстро перемешайте. Аккуратно вмешайте клубнику. Выложите тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте в течение 50 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки. Перед подачей охладите до комнатной температуры.