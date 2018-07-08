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Бананово-клубничный кекс
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Бананово-клубничный кекс 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Влажный рассыпчатый банановый кекс с ароматной свежей клубникой.
Ингредиенты
Клубника 200 г  бананы 3 шт.
яблочное пюре 2 ст. л.
цельнозерновая мука 200 г  разрыхлитель 1 ч. л.
соль 1 щепотка
сливочное масло 2 ст. л.
коричневый сахар 100 г  яичные белки 2 шт.
ванильный экстракт 1 ч. л.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов. Слегка смажьте противень маслом и выложите на него нарезанную на четвертинки клубнику. Поместите в духовку на 25 минут. Затем выньте и отставьте.
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Смешайте в небольшой миске муку, разрыхлитель и соль.
Масло взбейте с сахаром до кремовой текстуры. Добавьте белки, яблочное пюре, нарезанные бананы и ваниль. Взбейте до однородности. Затем добавьте мучную смесь и быстро перемешайте. Аккуратно вмешайте клубнику. Выложите тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте в течение 50 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки. Перед подачей охладите до комнатной температуры.
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