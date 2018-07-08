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Фаршированные груши в тесте
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Фаршированные груши в тесте 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Очень красивый и вкусный десерт: груши с разными начинками на выбор, запеченные в слоеном тесте.
Ингредиенты
Груши 2 шт.
Нутелла 2 ст. л.
голубой сыр 2 ст. л.
слоеное тесто 1 пласт
яйцо 1 шт.
мука 1-2 ст. л.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 190 градусов.
Время готовки1 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
Груши очистите, срежьте донышки, чтобы их можно было ровно поставить на тарелку. Вырежьте сердцевины, не повредив при этом стенки.
Одну грушу наполните раскрошенным голубым сыром, а вторую — Нутеллой.
Яйцо взболтайте с 1 столовой ложкой воды. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности. Разрежьте его пополам. Оберните тестом груши. Обрежьте лишнее тесто. Вырежьте из него листочки и приклейте их на груши с помощью воды.
Выложите груши в слегка смазанную маслом форму для выпечки и поместите в духовку на 30-35 минут. Подавайте с орехами и ягодами.
Фото: Pinterest
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