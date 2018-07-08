Обычные продукты, которые многие хранят неправильно

Все понимают, как важно правильно выбирать и готовить продукты. Однако о корректном их хранении многие забывают, что может грозить не только качеству выбранного продукта или его вкусу, но также и здоровью человека.

Мясо

Свежее мясо способно находиться в холодильнике в среднем порядка четырех дней, но если плотно накрыть его пакетом, оно быстрее приобретет неприятный аромат. При заморозке мясо и рыбу рекомендовано нарезать порционными кусками, ведь повторная разморозка спровоцирует изменение структуры продукта. Арбуз

Прохладный арбуз является любимым лакомством многих в летнюю жару, однако хранить его при температуре ниже 12 градусов тепла не рекомендуется. При таких условиях угощение теряет бета-каротин, поэтому для получения максимальной пользы от данной ягоды хранить ее следует в теплом и темном месте. Сыр Если хранить сыр правильно, он в состоянии сохранять свежесть долгое время. Стоит помнить, что сыр не рекомендуется заворачивать в пленку, останавливая выбор на бумаге. При помощи пергаментной бумаги продукт сможет получать достаточно кислорода, но в то же время не засыхать. Мягкие сорта сыра предпочтительнее хранить в собственном соку и короткое время. Картофель

Из-за воздействия солнечных лучей картофель будет зеленеть, выделяя ядовитый соланин. Теплые места для хранения корнеплода не подходят, притом в холодильнике оставлять его тоже не всегда разумно. Для хранения этого продукта лучше всего выбирать темное место с температурными показателями в пределах 2-4 градусов тепла, а также его следует упаковывать в бумажные, а не полиэтиленовые пакеты. Масло

Оливковое масло, как и обычное подсолнечное, не следует оставлять в холодильнике, поскольку для сохранения целостности структуры низкая температура не является подходящей. Лучше всего оставлять эти продукты в темном стекле и беречь от попадания света. Однако кунжутное и льняное масло эксперты рекомендуют ставить на дверцу холодильника. Орехи

Дабы продлить качество продукта и в то же время сохранить вкус, не стоит оставлять его при комнатной температуре, поскольку это портит имеющиеся в составе орехов масла. Наиболее оптимальным местом для хранения орехов эксперты считают самый холодный отсек холодильника. Зелень

Все свежие травы можно держать в холодильнике 2-3 недели, а сохранятся они качественнее, если изредка перебирать их. Перед отправкой в холодильник листья следует промыть, высушить, и только тогда помещать на хранение. Исключением является базилик, который при низких температурах портится гораздо быстрее.]]>