«Кленовое» печенье с пеканом

Печенье на основе из песочного теста с кленовым сиропом и орехами пекан.

Ингредиенты

Сливочное масло 220 г коричневый сахар 320 г мука 300 г яйца 2 шт.

кленовый сироп 260 мл ваниль 1 ч. л.

морская соль 1 щепотка

орехи пекан (жареные) 150 г Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите прямоугольную форму для выпечки бумагой.

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Масло взбейте с 180 г сахара. Добавьте муку и хорошо перемешайте. Выложите в форму и, хорошо прижимая, разровняйте по дну. Поместите в духовку на 12-15 минут.

Тем временем взбейте венчиком яйца, кленовый сироп, оставшийся сахар, ваниль и соль. Вмешайте орехи. Выложите полученную смесь на готовую основу. Разровняйте поверхность. Выпекайте в течение 15-20 минут. Выньте из духовки, полностью охладите, затем поместите в холодильник на ночь. Разрежьте на квадратики и подавайте.