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«Кленовое» печенье с пеканом
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«Кленовое» печенье с пеканом 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Печенье на основе из песочного теста с кленовым сиропом и орехами пекан.
Ингредиенты
Сливочное масло 220 г  коричневый сахар 320 г  мука 300 г  яйца 2 шт.
кленовый сироп 260 мл  ваниль 1 ч. л.
морская соль 1 щепотка
орехи пекан (жареные) 150 г  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите прямоугольную форму для выпечки бумагой.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Масло взбейте с 180 г сахара. Добавьте муку и хорошо перемешайте. Выложите в форму и, хорошо прижимая, разровняйте по дну. Поместите в духовку на 12-15 минут.
Тем временем взбейте венчиком яйца, кленовый сироп, оставшийся сахар, ваниль и соль. Вмешайте орехи. Выложите полученную смесь на готовую основу. Разровняйте поверхность. Выпекайте в течение 15-20 минут. Выньте из духовки, полностью охладите, затем поместите в холодильник на ночь. Разрежьте на квадратики и подавайте.
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