Рисовая каша с бананом

Вкуснейшее блюдо на завтрак для детей и взрослых — рисовая каша с бананом, имбирем и корицей.

Ингредиенты

Рис 1 стакан

молоко 1 стакан

вода 2 стакана

банан 1 шт.

соль по вкусу

сушеный имбирь 1 щепотка

корица 1 щепотка

мед 1-2 ст. л.

сливочное масло 1 ст. л.

Способ приготовления

Отварите рис в подсоленной воде. Влейте молоко и варите на медленном огне до загустения. Добавьте имбирь и корицу, хорошо перемешайте.

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Банан очистите и нарежьте небольшими кусочками. Добавьте к рису и перемешайте. Затем добавьте сливочное масло и мед. Можно добавить немного любых орехов.