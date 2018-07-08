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Рисовая каша с бананом
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Рисовая каша с бананом 

Карельские вести 2 часа назад
Вкуснейшее блюдо на завтрак для детей и взрослых — рисовая каша с бананом, имбирем и корицей.
Ингредиенты
Рис 1 стакан
молоко 1 стакан
вода 2 стакана
банан 1 шт.
соль по вкусу
сушеный имбирь 1 щепотка
корица 1 щепотка
мед 1-2 ст. л.
сливочное масло 1 ст. л.
Способ приготовления
Отварите рис в подсоленной воде. Влейте молоко и варите на медленном огне до загустения. Добавьте имбирь и корицу, хорошо перемешайте.
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Банан очистите и нарежьте небольшими кусочками. Добавьте к рису и перемешайте. Затем добавьте сливочное масло и мед. Можно добавить немного любых орехов.
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