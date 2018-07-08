Рецепты здоровья: черная смородина для хорошего иммунитета

Июль, начали поспевать ягоды черной смородины. Совсем скоро хозяйки начнут варить варенья, делать компоты на зиму. Добавьте в свою копилку еще несколько рецептов использования этих полезных ягод — лечебные напитки из черной смородины обладают общеукрепляющим действием, повышают иммунитет, помогают вернуть силы после болезни.

Черная смородина помогает укрепить иммунитет

Ликер из черной смородины

Сварить густой сироп из 250 г сахара и 250 мл воды. Измельчить 500 г ягод черной смородины, смешать с сиропом, залить 0,5 водки, укупорить, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 1 недели, профильтровать. Принимать по 50 мл 2-3 раза в день, запивая горячим чаем. При использовании в качестве профилактического средства курс — 1 месяц. Это средство полезно применять для восстановления сил после тяжелой болезни или операции, для повышения иммунитета, а также при простудных заболеваниях, анемии, атеросклерозе. Противопоказания к употреблению: беременность и кормление грудью, острые воспалительные заболевания органов желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет.

Вино с ягодами черной смородины

500 г спелых ягод черной смородины смешать с 0,5 стакана меда, залить 1 л белого сухого виноградного вина, укупорить, настаивать в темном прохладном месте в течение 15 дней, процедить. При сильном физическом или умственном переутомлении, после болезни или операции, а также для повышения иммунитета и в качестве общеукрепляющего средства принимать в течение 1 месяца 3 раза в день после еды по 50 мл. Противопоказания к употреблению: беременность и кормление грудью, повышенная кислотность желудочного сока, аллергия на продукты пчеловодства. Возможна индивидуальная непереносимость.

Витаминный чай из черной смородины и шиповника

Смешать по 2 ч.ложки сушеных ягод черной смородины и плодов шиповника, залить смесь в термосе 0,5 л кипятка, настаивать в течение 2 часов, процедить. Выпить в течение дня в 2-3 приема, добавляя мед по вкусу. Такой чай полезен в качестве общеукрепляющего средства, для профилактики авитаминоза и повышения иммунитета. Читайте также:

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