Факты о еде, которые необходимо знать каждому

Сегодня мы с вами попробуем разобраться с самыми популярными мифами, связанными со сферой питания, чтобы понять, как употреблять продукты безопасно.

Пить молоко после истечения срока годности опасно

На самом деле этот миф имеет свои исключения. По мнению специалистов, употребляя молоко в любое время после истечения срока годности увеличивает риск отравления из-за возможных бактерий, которые могут быть в молоке. Тем не менее пить молоко через день или два после истечения срока годности не так опасно, как может показаться. Единственное — вкус молока со временем становится хуже.

Нельзя пить воду их чашки, если она стояла всю ночь

Хотя такая вода и может показаться странной на вкус, это не означает, что ее нельзя пить. Пить такую воду безопасно, ведь у самой воды нет ингредиентов, которые со временем могут испортиться.

Белый налет на шоколаде означает, что он испортился

Если увидев белые пятна на шоколадном батончике вы хотите его выбросить, подумайте еще раз. На самом деле белая пленка на поверхности шоколада хоть и выглядит сомнительно, угрозы не представляет. Пленка появляется, когда жиры из какао-масла отделяются от какао. По сути, это тонкий слой жира и есть такой шоколад безопасно.

Масло нужно хранить только в холодильнике

В случае, если в вашей семье есть привычка оставлять сливочное масло при комнатной температуре, необходимо от этого подхода избавляться. При комнатной температуре скорость окислительной прогорклости увеличивается и более быстро развивается неприятный вкус масла. Что касается холодных температур, они только идут на пользу этому продукту: уменьшают темпы роста микробов и увеличивают срок хранения масла.

Сырые яйца сделают вас больными

Нельзя по внешнему виду яйца определить, есть ли на нем патогенные микроорганизмы. Поэтому стоит перестраховаться и хранить яйца в холодильнике, а варить пока желток не станет твердым. Сырые яйца могут стать причиной заражения сальмонеллезом, поэтому не рискуйте и обрабатывайте этот продукт правильно.

Нельзя долго хранить приготовленный салат

Речь идет про обед, который мы иногда берем на работу. Действительно, хранение при комнатной температуре готового салата недопустимо. Некоторые из ингредиентов, которые вы добавляете в блюдо, могут быть скоропортящимися и их нужно охлаждать как можно скорее. К таким продуктам относятся заправки на основе молочных продуктов, сыры, мясо, птица, яйца, морепродукты. Подобные салаты нужно охладить в течение 2 часов после приготовления. ​