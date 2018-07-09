Продукт недели: вишня

Любимая многими ягода обладает не только невероятным ароматом, но и содержит множество полезных элементов. В чем же заключается польза вишни и какой вред она может нанести нашему организму? Разбираемся вместе.

5 интересных фактов

Несмотря на большое содержание витаминов и полезных минералов, вишня малокалорийна. В 100 граммах мякоти содержится всего 52 ккал. Поэтому если вы хотите получить максимум пользы и не навредить фигуре, тогда выбирайте эти ягоды.

Вишню называют «сердечной ягодой», и красный цвет тут не причем. Чем темнее и насыщеннее цвет ягоды, тем больше в ней полезных компонентов для сердечно-сосудистой системы.

Если вас замучил кашель, то эксперты рекомендуют пить как можно больше вишневого сока, который является сильным отхаркивающим средством. Так же этот напиток обладает жаропонижающим эффектом, поэтому его можно употреблять при высокой температуре.

Ягоды снижают риск варикозных расширений, а во время МС и менопаузы потребление вишен поможет справиться с дискомфортными ощущениями.

Косточки вишни не полезны, если вы съедите их несколько, то ничего не будет, а вот если регулярно есть вишню с косточками, тогда можно сильно отравиться.

Вареники с вишней

Рецепт десерта от ресторана «Шинок» и шеф-повара Елены Никифоровой

Вам понадобится:

Мука пшеничная 500 г Яйцо 2 шт Соль 0,5 ч.л.

Сахар 1 ст.л.

Сахар для вишни 5 г Вода 200 г Масло растительное 20 г Вишня 1600 г (можо мороженную)

Малиновый соус 20 г Для малинового соуса:

Малина 15 г Сахар 5 г Вода 30 мл Приготовление:

Соединить муку, яйца, соль, сахар, воду и растительное масло. Замешать мягкое и эластичное тесто. Пока тесто отдыхает, заняться вишней. Если она свежая — удалить косточки, если свежемороженая, то отжать сок. Сделать малиновый соус: перетереть малину с сахаром, добавить воды, тщательно перемешать, поставить на огонь, довести смесь до кипения, уменьшить огонь и варить до нужной консистенции. Раскатать тесто тонким пластом и вырезать круглые лепешки (можно с помощью стакана, кружки или специального кольца). На тесто выложить вишню (5-7 ягод на 1 шт) и посыпать сахаром. Соединить края лепешки, положить в кастрюлю с кипящей сладкой водой и варить в течение 15 минут. Перед подачей полить малиновым соусом. Подавать со сметаной.

Фото: Shutterstock