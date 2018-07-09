Оливье с крабом

Сознайтесь честно, соскучились по оливье? Необычный оливье от ресторана Funny Cabany — вам на пробу.

Вам понадобится: (на 5 порций)

Картофель очищенный — 270 гр Морковь — 125 гр Мясо краба — 150 гр Огурцы малосольные — 125 гр Горошек зеленый — 50 гр Яйцо — 3 шт Майонез — 125 гр Сметана 20% — 125 гр Соль, перец горошком молотый — по вкусу

Зеленый айоли, красный лук, проростки и икра тобико — для украшения.

Приготовление: Картофель, морковь и яйца отварить и остудить. Нарезать крупными кубиками малосольные огурцы, морковь и картофель. Добавить свежемороженный, предварительно доведенный до комнатной температуры, зеленый горошек. Майонез смешать со сметаной. Заправить получившимся соусом салат, посолить, поперчить, тщательно и аккуратно перемешать. Разложить оливье по порционным тарелкам. Сверху разместить кусочки крабового мяса, четвертинки вареного яйца. Украсить ростками, полукольцами красного лука и икрой тобико.

Фото: архив ресторана