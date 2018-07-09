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Оливье с крабом
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Оливье с крабом 

Passion.ru 19 минут назад
Фото: Passion.ru
Сознайтесь честно, соскучились по оливье? Необычный оливье от ресторана Funny Cabany — вам на пробу.
Вам понадобится: (на 5 порций)
Картофель очищенный — 270 гр  Морковь — 125 гр  Мясо краба — 150 гр  Огурцы малосольные — 125 гр  Горошек зеленый — 50 гр  Яйцо — 3 шт  Майонез — 125 гр  Сметана 20% — 125 гр  Соль, перец горошком молотый — по вкусу
Зеленый айоли, красный лук, проростки и икра тобико — для украшения.
Приготовление: Картофель, морковь и яйца отварить и остудить. Нарезать крупными кубиками малосольные огурцы, морковь и картофель. Добавить свежемороженный, предварительно доведенный до комнатной температуры, зеленый горошек. Майонез смешать со сметаной. Заправить получившимся соусом салат, посолить, поперчить, тщательно и аккуратно перемешать. Разложить оливье по порционным тарелкам. Сверху разместить кусочки крабового мяса, четвертинки вареного яйца. Украсить ростками, полукольцами красного лука и икрой тобико.
Фото: архив ресторана
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