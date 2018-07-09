Вот как в 2025 году будет выглядеть твоя кухня

Этот концепт был разработан ИКЕА совместно с дизайнерской фирмой IDEO London и студентами, ориентированными на «социальные, технологические и демографические факторы, которые будут влиять на наше поведение в отношении пищи в 2025 году».

1. Добро пожаловать в 2025 год. Так будет выглядеть современная кухня.

2. Не знаете, что сделать с этим помидором, который вот-вот испортится? Поместите его на стол, чтобы сразу же получить быстрый и легкий рецепт. Целью в этом случае является уменьшение пищевых отходов.

3. Рецепт показывается над столом, так что можете оставить свой iPad на диване.

4. Для жителей небольших квартир стол заменяет плиту. Скрытые в нем индукционные катушки нагревают продукты внутри кастрюли и сковородки, а не поверхность кухонной утвари. Благодаря этому стол можно использовать и для работы, и для приготовления пищи, и для еды.

5. Между тем буфет будущего позволяет хранить охлажденные продукты на виду. Тем самым вы избавлены от необходимости постоянно открывать дверь холодильника.

6. Продукты хранятся в прозрачных контейнерах, внутреннюю температуру которых можно регулировать с помощью встроенной в полки индукционной технологии охлаждения.

7. Этот кусок рыбы находится внутри контейнера с надписью «2 градуса по Цельсию». Полка будет поддерживать эту температуру до тех пор, пока вы не решите приготовить рыбное блюдо.

8. Система водоснабжения предлагает более ответственный подход к использованию воды. Она имеет две раковины: для загрязненной «черной воды», которая сливается в канализацию, и для «серой воды», которая используется повторно в посудомоечной машине или для полива растений.

9. Специальная система утилизации заставляет нас следить за тем, что мы выбрасываем. Отсортированный вручную мусор спрессовывается, запаивается и маркируется.