Пять советов для получения идеального попкорна

Наверняка в дружной компании вас приглашали посмотреть фильм, или вовсе устроить кино-марафон на всю ночь. А какое же кино без попкорна? Впрочем, не все знают, как приготовить правильно эту закуску, чтобы все насладились ею.

Используйте посуду по минимуму

Мало кому доставляет удовольствие мытье посуды. И порой лень мыть даже одну миску из-под попкорна. В следующий раз, когда вы приготовите попкорн, открывайте его не сверху, как предусматривает инструкция, а вырежьте ножом прямоугольник в верхней части пакета. Теперь можно брать попкорн прямо из пакета, не заморачиваясь с посудой.

Удалите нераскрывшиеся ядра

Естественно, пакет с попкорном не может быть идеальным. И всегда на дне пакета можно найти нераскрывшиеся ядра кукурузы. Достаточно убрать их в самом начале, чтобы они не портили настроение и удовольствие от поедания «взрывной» кукурузы. Приоткройте пакет и встряхните его над мусорной корзиной — так семена покинут пакет.

Сделайте все сами

Как правило, когда мы делаем еду дома, это получается дешевле и здоровее. Чтобы самостоятельно приготовить попкорн, возьмите бумажный пакет и заполните его зернами кукурузы. Добавьте масло по вкусу, специи или просто посолите. Закройте пакет и, как обычно, отправьте его в микроволновую печь.

Сделайте попкорн в стеклянной чаше

В случае если вам хочется самим сделать попкорн, а бумажных пакетов под рукой не оказалось, не расстраивайтесь: бумажный пакет — не единственный способ приготовить попкорн. Зерна можно также пересыпать в стеклянную миску, достаточно только при приготовлении накрыть ее.

Модифицируйте пакет с попкорном

Если самостоятельно попкорн готовить не хочется, что душа требует «чего-то новенького», воспользуйтесь нашим лайфхаком. Вырежьте небольшое отверстие в пакете и добавьте свои любимые специи или пряности. Затем склейте эту часть пакета бумажной лентой и отправьте пакет готовиться в микроволновую печь. ​