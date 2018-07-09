Как пекинская капуста будоражит мои чувства

Всем привет! =))) Я давно здесь не была, поэтому не удивляйтесь, что заголовок такой диковинный))) Тем более, что пекинскую капусту я действительно люблю и могу её есть чуть ли не каждый день в виде салата.

Пекинская капуста

Но цель статьи — не рассказать о моих пристрастиях, а разобраться в том, как такую капусту сажать, как за ней ухаживать и когда убирать. Итак, поехали… Лично я бы так определила пекинскую капусту: капуста-салат. И действительно, эти удлинённые кочаны капусты не имеют ярко выраженного капустного вкуса. При этом они нежные, как листья салата.

Листья у пекинки нежные, как у салата

Средняя длина кочана — до 60 см. Пекинскую капусту употребляют в пищу как в сыром виде, так и после тепловой обработки — то есть готовят как обычную капусту.

Средняя длина кочана пекинской капусты — 60 см. Фото с сайта herbcare.ru Пекинская капуста очень полезна. Более 16 незаменимых аминокислот, витамины, без которых организм человека сильно страдает… Кстати, большая часть всего этого добра содержится не в зелёных листиках, а в их белых сердцевинках, поэтому не вздумайте их вырезать! В магазинах пекинская капуста продаётся вот в таком виде:

Капуста в магазине

Но, согласитесь, своё-то всегда лучше, чем покупное. Если раньше «петсай» была редкостью, сейчас её сажают и в России, и в Украине, поэтому дефицита особо нет. Обратите внимание на краткую характеристику овоща:

Краткая характеристика пекинской капусты. Фото с сайта nashaucheba.ru Разовьём сказанное.

Посадка

Если мы живём в средней полосе России, благоприятнее всего сажать пекинскую капусту рассадой. Для этого в первых числах апреля высеваем семена на рассаду дома.

Сеянцы пекинской капусты

Всё как и при посадке обычной кочанной капусты. Умеренный полив и рыхление, температура невысокая, около +15°C. Для повышения всхожести и ускорения роста можно использовать любые минеральные комплексы из ныне существующих. Семена вы можете подобрать в нашем маркете, перейдя по ссылке. ^market_search [капуста пекинская,4] Когда у рассады будет по 3-4 настоящих листочка, её уже можно высаживать в открытый грунт. Оптимально — в начале мая, хотя, опять же, смотрите по погоде. Бывает, что и в мае снег идёт)). В холод лучше не сажать, это лишь поспособствует в дальнейшем стрелкованию.

Посадка пекинской капусты в открытый грунт

Если планируете вырастить пекинскую капусту для хранения (то есть для употребления осенью, а не немедленно), можно сажать её прямо в грунт в конце июня — начале июля. Расстояние между растениями должно быть 35-45 см. Не думайте, что это много, ведь эта капуста, как и любая другая, имеет нижние листья, которым нужно куда-то расти, прежде чем сложится кочан. К тому же, свобода нужна пекинской капусте как один из важных факторов, предупреждающих цветушность (стрелкование) растений.

Пекинская капуста. Фото с сайта herbcare.ru Пекинская капуста любит плодородные почвы, с достаточным количеством перегноя. При посадке нужно учесть и тот факт, что это растение длинного светового дня. Но: если вы не хотите, чтобы она пускала цветоносы, сажайте в том месте, где световой день не более 12 часов. Если световой день более 12 часов, будут у вас семена, но не будет хорошей капусты. Благоприятная температура: +16…+20°С. Кстати, важная особенность: почти все сорта пекинской капусты имеют короткий вегетативный период — до 60 дней. Поэтому сами выбирайте, когда её сажать, исходя из времени, когда хотите получить крепкие и сочные кочаны.

В уход следует включить такие «процедуры»:

Рыхление и полив

Рыхление междурядий обеспечит доступ кислорода к корням, что нужно для улучшения обменных процессов. Кроме того, это облегчит поступление к ним влаги при поливе. Поливать необходимо как и обычную капусту. Следите, чтобы почва не превращалась в болото, где охотно развиваются болезни, а кочаны гниют, — вода не должна застаиваться вокруг них.

Прореживание всходов

Актуально при посадке капусты сразу в грунт. Впрочем, и для рассады тоже. Прореживают два раза: когда появилось по два листочка (оставляя расстояние между растениями 7 см) и когда рассада чуть подрастёт, дней через 10, оставляя между растениями 20-40 см.

Обработка от вредителей

Очень эффективна обычная зола. Основными «врагами» пекинской капусты являются капустные мухи и блохи. Для борьбы с мухами также часто делают следующее: отгребают почву от стебля растения и присыпают туда землю из междурядий. Якобы вместе с почвой убираются и отложенные капустными мухами яйца.

Уборка урожая

Может быть два варианта. Пекинскую капусту сажают либо на зелень и используют в качестве салата, либо на кочаны.

В первом случае листья срезают, когда они достигают высоты 10 см.

Если же конечный продукт — кочан, то ждут, когда листья сомкнутся в верхушке. Не забывайте и про вегетативный период: если 2 месяца с момента посадки прошло, смело срезайте кочаны.

Обычно вес кочана достигает одного килограмма (до 1200 г). Хотя, может, у вас вырастут и очень большие кочаны, как знать. Интересно, что с одной сотки в среднем убирают 350 кг пекинской капусты. Хранят эту капусту не более 3 месяцев, поэтому не запасайтесь на всю зиму, а съедайте, пока она вкусная и полезная;)

Пекинскую капусту хранят не более 3 месяцев!

Сорта пекинской капусты

Сортов и гибридов очень много, это правда. Расскажу про основные. Начнём с кочанных сортов. Среди них завоевали большую популярность сорта 'Астен', 'Бокал', 'Ворожея', 'Кудесница', 'Маноко', 'Ника' и 'Ча-ча'. Все они устойчивы к цветушности, отличаются нежностью и сочностью. В чем их различия? Немного разная форма кочанов. Вот, к примеру, сорт 'Астен':

Пекинская капуста Астен. Фото с сайтаfoodandhealth.ru А вот 'Ворожея':

Сорт Ворожея. Фото с сайта uhodvdomashnihusloviah.ru Среди листовых сортов следует упомянуть сорт 'Хибинская'. Его можно сажать и в открытом грунте, и в защищённом. А вот, собственно, и она — листовая пекинская капуста 'Хибинская':

Листовая пекинская капуста Хибинская. Фото с сайта pfaf.org Используют листовую капусту точно так же, как и обычный салат. А вы когда-нибудь сажали пекинскую капусту? =) Читайте также:

Пекинская капуста: особенности сортов и выращивания

Пекинская капуста

Пекинская капуста. Первый опыт

Вторая жизнь пекинской капусты