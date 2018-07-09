Худейте со вкусом: меню на понедельник от Светланы Шидловской

Котлеты из щуки с овощным салатом, кесадилья с курицей и соусом из авокадо, омлет «Пуляр» –постоянный эксперт рубрики Светлана Шидловская поделилась рецептами любимых блюд и сбалансированным меню на день.

Завтрак

Омлет «Пуляр»

Яйцо — 2 шт. Кокосовое молоко — 20 мл. Морская соль Зелень

Отделите белки от желтков. Взбейте их с добавлением соли и кокосового молока. Вылейте на сухую сковороду тонкой струйкой. Томите на медленном огне две минуты. Белки взбейте с солью до пены. Выложите на белки и жарьте еще три минуты. Омлет готов, когда белки не прилипают к лопатке. Подавайте с рубленой зеленью.

Перекус

Кесадилья с курицей и соусом из авокадо

Курица — 50 г. Яйцо — 1 шт. Нежирный сыр — 15 г. Лаваш — 1/2 шт. Зелень Авокадо Чеснок

Курицу нарежьте кубиками и обжарьте на сухой сковороде. Вареное яйцо и сыр натрите на крупной терке. Смешайте все ингредиенты. Выложите на лаваш и сложите наполовину. Обжарьте на сухой сковороде с двух сторон. Разрежьте на две части. Подавайте с соусом из взбитого с чесноком и зеленью авокадо.

Котлеты из щуки с овощным салатом

Филе щуки — 100 г. Перепелиное яйцо — 1 шт. Цельнозерновая мука Зелень Лук Соль Перец

Для салата: Болгарский перец Салатные листья Помидор Огурец Оливковое масло

Филе щуки измельчите в блендере с луком и зеленью. Посолите, поперчите и перемешайте. Сформируйте котлеты, обваляйте в муке. Обжарьте на сухой сковороде до румяной корочки с двух сторон. Выложите на противень и запекайте в духовке еще 15-20 минут.

Перекус

Омлет с креветками

Яйцо — 1шт. Креветки — 30 г. Зелень Морская соль

Яйцо взбейте. Обжарьте креветки на сухой сковороде. Добавьте яйцо и рубленую зелень. Готовьте под закрытой крышкой 5 минут.

Курица в цитрусовом маринаде

Куриная грудка — 100 г. Печеный красный перец — 1 шт. Оливковое масло Чеснок Апельсин Лимон Базилик Морская соль Перец

Курицу нарежьте кубиками, перец — небольшими кусочками. Выложите в форму для запекания. Посолите, поперчите. Для маринада смешайте сок лимона, апельсина, оливковое масло. Залейте курицу. Выложите листья базилика. Запекайте в духовке 25-30 минут.