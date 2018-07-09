Молочная ферма в Пурпе ждет прибавления. Телята появятся в середине июля

На молочной ферме поселка Пурпе Пуровского района начался отел у двадцати молодых буренок, которые были завезены из Вологодской области. Массовое прибавление телят ожидается к середине июля.

С новым потомством увеличатся и надои. По словам руководителя предприятия Руслана Саламова, объем реализации молока по прогнозу на этот год составит 260 тонн. Проектом развития комплекса предусмотрено увеличение стада до 400 голов. В планах предприятия — обеспечить свежим молоком и молочными продуктами социальные учреждения Пуровского района, Ноябрьска, Муравленко и Губкинского.

Сейчас на ферме производят молоко, кефир, сметану, масло, ряженку, творог, йогурт с добавлением натуральных ягод, преимущественно северных. Вся продукция с коротким сроком хранения, что говорит о ее натуральности и отсутствии консервантов.

Курс на продовольственную безопасность и обеспечение населения местными натуральными продуктами был взят на Ямале более шести лет назад.