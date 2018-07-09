5 советов для идеального выезда на шашлыки

Погода хоть и немного непредсказуема, но все же радует. Так что самое время паковать вещи, собирать близких и отправляться на природу жарить шашлыки. А поможет вам в этом компания «Калинка», которая тоже подготовилась к сезону и выпустила новую продукцию для мангала. Мы в свою очередь расскажем, как подготовиться к пикнику, чтобы ничего не испортило отдых.

Итак, пять правил. Запоминайте.

1. Правильный ассортимент.

Если вы предпочитаете вкус, проверенный временем, то лучше выбрать шашлык «В пикантном маринаде» от «Калинки» с тонким экстрактом натуральных пряностей. А если любите что-нибудь этакое, попикантнее, компания предлагает шашлык в маринаде «По-Карски» с добавлением грузинских приправ. Вкус дает отменный.

2. Шампур — дело тонкое.

Думаете неважно, как нанизывать мясо на шампур? А вот и важно. Есть свои тонкости. Чтобы мясо получилось мягким, продевать его нужно плотно, вдоль волокон. А для украшения и разнообразия вкуса, между кусочками советуют добавлять помидоры, перец, лук.

3. Не только шашлык.

Можно порадовать компанию еще и колбасками-гриль от «Калинки». С ними хлопот гораздо меньше: не нужно ни мариновать, ни чистить — достаточно поджарить и добавить соус. К тому же есть из чего выбрать: колбаски «Калинка», «Берлинские», «Альпийские из свинины и говядины или „Чиполата“ по итальянскому рецепту. Готовятся они просто: положите на решетку над углями и подождите несколько минут до появления румяной корочки. А чтобы найти их в магазинах, бегать не придется, ведь каждый день от „Калинки“ поступают тонны свежей продукции в крупные торговые сети. К тому же колбаски-гриль продаются и в фирменных магазинах компании.

— Как и при покупке шашлыка, выбирая колбаски, внимательно смотрите на дату производства — чем ближе дата изготовления к дате покупки, тем свежее изделие и тем вкуснее у вас получится блюдо, — советует главный технолог Толстолуцкий Максим Евгеньевич.

4. Ничего не забыть.

Мясо и колбаски закупили. Что еще? Конечно, мангал, шампуры, решетки. Для облегчения багажа есть вариант взять одноразовый мангал из толстой фольги. Быстро разжечь огонь помогут угольные брикеты, а сторонникам традиционных способов разведения огня понадобятся дровишки. Соберите с собой пластиковые тарелки и стаканчики, металлические ножи, скатерть, салфетки и мусорные мешки. В дополнение к шашлыкам для походного стола подойдет нарезка: овощная, сырная, колбасная, а к мясу можно подобрать соусы по вкусу.

5. Отдых на отдыхе.

Для разнообразия досуга возьмите спортинвентарь и, конечно, гитару, чтобы петь хорошие походные песни.

Напомним, „Калинка“ — предприятие, работающие только с самым высококачественным мясом, которое закупают у уральских фермеров и крупных компаний-поставщиков. Более подробно узнать, как изготавливают колбасу, можно в сюжете программы „Формула успеха“.

По вопросам обращайтесь по телефону +7 (351) 211-12-00, а ознакомиться с продукцией и работой компании можно на сайте www.kalinka74.ru или в группе vk.com/kalinka74