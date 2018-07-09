Рецепт дня: Кутабы с зеленью

Sobesednik.ru предлагает приготовить прекрасную в своей простоте дачную еду — кутабы со шпинатом и щавелем.

Это блюдо словно создано для посиделок на открытой веранде с чашкой ароматного чая, заваренного с мятой или смородиновым листом. Приготовить эти тонкие то ли пирожки, то ли лепешки совсем несложно: замесили тесто, оставили отдохнуть, рванули на грядку, нарвали зелени, порезали, слепили, обжарили — и чудесный обед или ужин готов!

Что понадобится:

пучок кинзы

пучок щавеля

пучок шпината

2 стакана муки

полпучка зеленого лука

1 стакан воды

3 ст. л. растительного масла

соль (по вкусу)

сливочное масло и сметана для подачи

1. В воде растворите соль, добавьте растительное масло и просеянную муку. Замесите тесто и хорошенько его вымесите. Накройте полотенцем или положите в полиэтиленовый пакет и оставьте отдохнуть на полчаса.

2. Зелень и зеленый лук тщательно вымойте, удалите жесткие стебли, мелко нарежьте. Можно посыпать солью и слегка помять, чтобы вкусы зелени объединились.

3. Отдохнувшее тесто раскатайте в очень-очень тонкий пласт, вырежьте из него кружки диаметром примерно 20 см, выложите на одну половинку начинку.

4. Защипните края и обжарьте на сухой, хорошо разогретой сковородке без масла по 2 минуты с каждой стороны.

5. Сложите лепешки стопочкой, смазав каждую кусочком сливочного масла.

6. Подавайте со сметаной (мацони или йогуртом).