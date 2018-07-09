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Рецепт дня: Кутабы с зеленью
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Рецепт дня: Кутабы с зеленью 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает приготовить прекрасную в своей простоте дачную еду — кутабы со шпинатом и щавелем.
Это блюдо словно создано для посиделок на открытой веранде с чашкой ароматного чая, заваренного с мятой или смородиновым листом. Приготовить эти тонкие то ли пирожки, то ли лепешки совсем несложно: замесили тесто, оставили отдохнуть, рванули на грядку, нарвали зелени, порезали, слепили, обжарили — и чудесный обед или ужин готов!
Что понадобится:
пучок кинзы
пучок щавеля
пучок шпината
2 стакана муки
полпучка зеленого лука
1 стакан воды
3 ст. л. растительного масла
соль (по вкусу)
сливочное масло и сметана для подачи
1. В воде растворите соль, добавьте растительное масло и просеянную муку. Замесите тесто и хорошенько его вымесите. Накройте полотенцем или положите в полиэтиленовый пакет и оставьте отдохнуть на полчаса.
2. Зелень и зеленый лук тщательно вымойте, удалите жесткие стебли, мелко нарежьте. Можно посыпать солью и слегка помять, чтобы вкусы зелени объединились.
3. Отдохнувшее тесто раскатайте в очень-очень тонкий пласт, вырежьте из него кружки диаметром примерно 20 см, выложите на одну половинку начинку.
4. Защипните края и обжарьте на сухой, хорошо разогретой сковородке без масла по 2 минуты с каждой стороны.
5. Сложите лепешки стопочкой, смазав каждую кусочком сливочного масла.
6. Подавайте со сметаной (мацони или йогуртом).
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