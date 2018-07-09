На «АгроОмске» разрешили продажу свиного шашлыка

В прошлом году на блюда, приготовленные из свинины, действовал запрет из-за бушевавшей в регионе африканской чумы свиней. С 18 по 22 июля в парке «На Королёва» пройдёт ежегодная агротехническая выставка-ярмарка «АгроОмск»-2018. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

В мероприятии примут участие аграрии из Омска, Омской области и из других регионов страны.

С 16 по 17 июля выставка будет работать для специалистов, а с 18 июля ее сможет посетить любой желающий.

На «АгроОмске» будут представлены сельхозтехника, фермерские продукты, товары для дачи, корма для животных и многое другое. Также для гостей мероприятия будет действовать фуд-корт, где они смогут купить свиной шашлык, запрещённый к продаже в прошлом году. На выставке в 2017 году можно было купить блюда из мяса птицы или из баранины в связи с африканской чумой свиней.