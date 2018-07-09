6 советов, которые позволят сохранить ваши почки здоровыми

Вы беспокоитесь о здоровье почек? У вас более высокий риск развития почечной недостаточности или других заболеваний этих органов? Если да, обратите внимание на приведенные ниже рекомендации и начинайте защищать свои почки от любых осложнений. МедикФорум собрал советы, как обезопасить свои почки от вредного воздействия.

Что нужно знать о здоровье почек?

Ваши почки маленькие, бобовидные органы, размером с небольшой кулак. Они расположены под ребрами, ближе к средней части спины. Их надлежащее функционирование чрезвычайно важно для общего состояния вашего здоровья, особенно если учесть, что их основными задачами являются сохранение чистоты крови, химический баланс клеточных процессов и удаление токсинов и отходов из организма.

Почки также ответственны за контроль объема внеклеточных жидкостей, уровней электролитов и поддержания надлежащего уровня рН внутренней среды вашего тела. Кроме того, почки участвуют в выработке определенных гормонов, которые регулируют производство эритроцитов, а также являются ключом к поддержанию артериального давления на правильном уровне. По этой причине важно следовать здоровым привычкам, как питанию, так и образу жизни. Это делается для предотвращения развития различных заболеваний почек. Эти 6 наиболее типичных советов по уходу за почками каждый из нас должен применять на практике с сегодняшнего дня, чтобы обеспечить хорошее здоровье всего организма.

1. Здоровое питание

Хотя многие люди полностью игнорируют эту проблему, вы должны помнить, что привычки в еде имеют огромное значение, когда дело доходит до здоровья почек. В целом, имейте в виду, что натуральные продукты питания рекомендуются для хорошего здоровья и хорошего самочувствия, в то время как все виды обработанных продуктов и большое количество сахара повышают риск различных заболеваний и инфекций, связанных не только с почками, но и с другими органами. •Увеличьте количество потребляемых свежих фруктов и овощей. •Обогатите свой ежедневный рацион источником здоровых омега-3 жиров, например, добавив такие продукты, как семена, орехи и рыбу. •Замените муку рафинированными продуктами на основе цельнозерновой муки. •Ограничьте потребление красного мяса и продуктов с высоким содержанием жира. •Избегайте употребления консервированного мяса и картофеля фри. •Попробуйте уменьшить количество потребляемой соли и сахара.

2. Пейте больше воды

Пить много воды в течение дня — похвальная привычка, которая поддерживает правильное функционирование всех органов и систем в вашем теле. Вода является неотъемлемым компонентом, обеспечивающим эффективную фильтрацию токсинов из крови и очистку вашего организма. •Пейте по крайней мере 6-8 стаканов воды в день. •Пейте регулярно чай и настои, фруктовые соки или другие здоровые напитки с высоким содержанием воды. •Избегайте искусственно подслащенных или газированных напитков.

3. Избегайте употребления табака в любой форме

Хотя курение обычно связано с респираторными заболеваниями важно всегда помнить, что табак также оказывает крайне негативное влияние и на остальные органы нашего организма. Курение также неотъемлемо связано с возникновением других хронических заболеваний. Токсичные соединения в сигаретах негативно влияют на состояние наших почек и сердечно-сосудистой системы. Фактически, курильщики даже в три раза чаще страдают от различных типов заболеваний, таких как почечная недостаточность по сравнению с некурящими. •Избегайте курения табака любой ценой. Если вам не удается избавиться от этой вредной привычки самостоятельно, обратитесь за профессиональной поддержкой.

4. Ограничьте количество принимаемых лекарств, если это возможно

Обычно мы привыкли лечить все наши недомогания с помощью лекарств, назначаемых врачом или лекарств, которые покупаются в аптеках без рецепта.

Но многие и не подозревают, что использование таких препаратов в избыточных количествах может ускорить ухудшение функции и эффективности наших почек с течением времени. •Принимайте лекарственные препараты только в случае крайней необходимости и желательно только под наблюдением специалиста. •Избегайте чрезмерного использования болеутоляющих средств, антибиотиков и противозачаточных противовоспалительных препаратов. •Используйте только предписанную дозу, не поддавайтесь соблазну увеличить дозировку. Будьте в курсе возможных побочных эффектов и потенциальных взаимодействий с другими препаратами. •Выбирайте традиционные методы и лекарства на основе натуральных ингредиентов.

5. Найдите время для физических упражнений

Регулярные упражнения не только помогают поддерживать правильный вес тела, но и стимулируют общее самочувствие и улучшает физическую форму не только в физическом смысле, но и наших внутренних органов, которые, естественно, включают в себя почки. Физическая активность также помогает оптимизировать наши метаболические процессы, что значительно повышает эффективность удаления веществ, которые являются отходами после метаболических процессов и которые накапливаются в больших количествах в крови. В то же время, это совершенно естественный способ контролировать слишком высокое кровяное давление и задержку жидкости в организме, то есть два основных фактора, препятствующих нормальному функционированию наших почек. •Выделяйте минимум 30 минут в день для стандартного набора физических упражнений. •Если у вас нет времени на спортзал, просто тренируйтесь дома как минимум 3 раза в неделю.

6. Регулярно проводите детоксикацию почек

Почки — выделительные органы, которые в хорошем состоянии также обладают способностью к самоочищению. Однако из-за чрезмерного накопления токсинов и неправильного питания с большим количеством натрия и жиров, часто необходимо поддерживать эти процессы самоочистки, чтобы обеспечить полную детоксикацию наших почек. •Пейте фруктовые и овощные коктейли с мочегонными и чистящими свойствами. •Примените на практике правильно подобранный план для детоксикации вашего тела, избегая чрезмерного потребления жиров, сахаров и соли.

•Добавьте фрукты и коктейли в свой рацион со свойствами, которые позволяют эффективно удалять токсины из организма. Конечно, независимо от всех вышеперечисленных рекомендаций, также важно регулярно проходить медицинское обследование. Ранее эксперты рассказали, как похудение сохранит ваши колени здоровыми.